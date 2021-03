24-åringen møter NRK sent onsdag kveld ved landslagets hotell i Pontresina.

Det er minusgrader i luften, Klæbo er alvorlig, men avslappet. Han virker å ha slått seg til ro med at han og Norges Skiforbund har trukket anken de leverte etter diskingen etter 50 kilometeren i VM, og at saken er et avsluttet kapittel.

SNAKKET MED NRK: Johannes Høsflot Klæbo, her i et intervju gjort onsdag kveld utenfor landslagets hotell i Sveits. Foto: Morten Solem / NRK

Det har ifølge skistjernen med at det føles feil at jurister og advokater skal avgjøre hvem som har rett i spørsmålet om han gjorde en feil rett før oppløpet eller ikke. Han føler han må se fremover, ikke vil bruke mer tid på hendelsen og legge den bak seg.

Har ikke sett opptak

Selv om han var med på prosessen rundt en anke, hevder Klæbo følgende overfor NRK:

– Jeg har ikke sett det (opptaket av oppløpet) én eneste gang etter jeg var på juryrommet. For min del vil jeg være ferdig med femmila og se fremover. Jeg tror aldri jeg har brukt så mye energi på et skirenn som dette.

– Jeg skal ta med meg den gode følelsen jeg fikk da jeg gikk over målstreken, og så skal jeg prøve å glemme de andre følelsene den dagen. Jeg skal gjøre det jeg kan for å komme tilbake igjen.

– Måtte kontrollere meg selv

Klæbo stod søndag i sentrum av ett av de største VM-dramaene noensinne. Han trodde han hadde vunnet VM-femmila. Men så protesterte russerne på at han ble «frikjent» for passeringen av Aleksandr Bolsjunov i avslutningen av rennet.

Han så stresset ut og var tydelig ukomfortabel i situasjonen på langrennsstadion i Oberstdorf.

– Det verste var vel å vente. Jeg kom i mål og spurte hva som skjedde. Så sier de at det går greit, beskriver Klæbo.

Men alt var altså ikke greit.

Han måtte forklare seg én gang for juryen. Deretter ble han kalt opp igjen og fikk sjokkbeskjeden: Han var disket fra gullet etter sitt livs prestasjon.

– Det er ganske mange minutter vi venter, og det er kanskje det verste. Det er en tung beskjed å få i juryrommet, og da måtte jeg bare kontrollere meg selv og komme meg bort fra folk, sier Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo (midten), sammen med langrennssjef Espen Bjervig (venstre) mens han måtte forklare seg for juryen etter 50 kilometeren i Oberstdorf sist søndag. Foto: Lise Åserud

– Fokus på hva jeg kan slå

TV-bildene viste at han gikk fra juryrommet og rett gjennom skifteområdet et steinkast fra både pressetribunen og målstreken. Deretter mot smøretraileren. Etter det har ingen hørt fra ham bortsett fra et innlegg på Instagram.

Da han ruslet ut fra stadionområdet var han mest skuffet og sint, forklarer han.

– Da er jeg kanskje ikke så rasjonell i tankegangen. Da har jeg fokus på hva jeg kan slå og ødelegge. Men jeg kommer meg fort til hektene, og da får jeg god hjelp fra Arild (sprintlandslagstreneren) som blir med på rommet noen timer etter.

– Han er veldig flink til å si de riktige tingene som gjør at jeg kommer på middag med resten av gjengen og feirer et fantastisk mesterskap.

STAKK FRA STADION: Johannes Høsflot Klæbo forlater stadion i Oberstdorf søndag uten å si et ord til noen. Foto: NRK

– Veldig, veldig krevende

Klæbo avviser at han har kjent på et press om å droppe anken som har vært på alles lepper i langrennssirkuset de siste dagene etter VM var over. Fra russisk hold har kritikken vært knallhard.

I Norge har kommentatorene etter hvert antydet at Skiforbundet og Klæbo ikke er spesielt tjent med å anke diskingen. Klæbo forteller at valget handler om hva han lever best med nå. De siste dagene har ikke vært enkle.

– Jeg har vært sint og skuffet. Det har vært en berg- og dalbane. Det har vært veldig, veldig krevende, det skal jeg ikke legge skjul på. Men jeg har hatt lagkameratene mine, og vi har funnet på ting.

Tror omdømmet styrkes

Etter at han valgte å droppe anken har han fått ros fra flere hold.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

NRK-ekspert Torgeir Bjørn sier følgende:

– Det hadde blitt et gull med bismak uansett. Det viktigste er at Johannes fikk bevist for seg selv at han er en femmilsløper. Nå kan i stedet Emil Iversen få den fortjente hyllesten for sitt femmilsgull.

– Og jeg tror Johannes' renomme blir enda bedre av at han ikke anker. Den anken hadde lite sjanse til å nå frem uansett, sier han.

– Krevende sak

Landslagstrener Arild Monsen fulgte NRKs intervju med Klæbo. Noen minutter senere svarer han slik på spørsmål om hvor energitappende saken har vært:

– Det kan kanskje Johannes svare på for seg selv. Men det var en krevende sak. Vi fikk ikke helt fred med protest og anker.

– Det er klart det har vært en diskusjon i gruppa. Med det som skjedde i dag håper vi at vi legger det bak oss og ser fremover.

NÆR STØTTESPILLER: Trener Arild Monsen, her under VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kommer til å ta med meg i graven

I sin første melding i sosiale medier etter diskingen søndag var Klæbo sterkt kritisk til FIS (Det internasjonale skiforbundet). Det samme var hans manager og pappa, Haakon.

Klæbo sier vi «får vente og se» på hvordan forholdet hans vil være til dem i fremtiden. Han sier FIS har tatt en avgjørelse de mener er riktig, mens han mener den er feil.

– Det kommer jeg til å ta med meg i graven – helt sikkert. Vi kan vel ikke være enig i alt, og da skal ikke jeg gå rundt og bære nag. Jeg skal ha fokus på mine ting og hva jeg kan gjøre noe med, og FIS får jeg garantert ikke gjort noe med, sier 24-åringen.

Allerede lørdag venter en 15 kilometer klassisk fellesstart under verdenscupavslutningen i idylliske omgivelser i Sveits. Søndag venter en ny 50 kilometer, denne gangen i jaktstart i fristil. Det betyr to nye intense møter med Aleksandr Bolsjunov.

– Jeg skal forholde meg til ham som tidligere. Vi skal gå renn i mange år fremover, og han er en god skiløper som jeg håper jeg kan slå. Så får vi håpe at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen, sier Klæbo.