Onsdag skriver Norges Skiforbund i en pressemelding at anken de sendte til FIS' (det internasjonale Skiforbundet) appellkommisjon trekkes.

Det etter oppfordring fra Klæbo selv.

– Jeg orker rett og slett ikke å forfølge saken videre med en anke, uansett om jeg skulle ha vunnet frem eller ikke. Jeg vil si stopp når det gjelder denne saken. Det gjør jeg nå. Og jeg har varslet forbundet om avgjørelsen min, sier Klæbo til NRK.

– Har ikke gjort noe galt

Selv om skiforbundet har trukket anken, er Klæbo selv tydelig på at det ikke er en erkjennelse av at det var riktig at han ble disket.

– Jeg står for at jeg ikke har gjort noe galt, og at jeg ikke har hindret noen. I stedet er jeg opptatt av ansvar når vi går fellesstart, og redusere risikoen både for meg og andre, sier Klæbo.

Se den dramatiske spurten Du trenger javascript for å se video.

– Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt, samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper.

– De skjønte at de ikke hadde en sjanse

Russlands langrennstrener, Markus Cramer, forteller til NRK at han ikke var forberedt på denne beskjeden. Han er også tydelig på at Klæbo ikke hadde noen sak.

– Det er en stor overraskelse og ganske interessant. For når du starter med en anke, da bør du ha dine grunner som gjør deg sikker på at avgjørelsen går i din favør, sier han og legger til:

– Samtidig tenker jeg også at det ikke var noen sjanse for å nå gjennom med en anke. Reglene er for meg klare.

Når NRK spør treneren om han tror Klæbo følte på press fra omverdenen til å trekke anken, svarer han følgende:

Russlands trener Markus Cramer har vært tydelig fra start om at diskvalifiseringen av Klæbo var riktig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de skjønte at de ikke hadde en sjanse. Så forstår jeg også at det må være vanskelig å tenke, snakke om, og leve i det uvisse om dette de neste dagene. Det kan være en belastning.

Cramer får også støtte av NRKs langrennskommentator, Torgeir Bjørn.

– Det hadde blitt et gull med bismak uansett. Det viktigste er at Johannes fikk bevist for seg selv at han er en femmilsløper. Jeg tror også Johannes' renomme blir enda bedre av at han ikke anker. Den anken hadde lite sjanse til å nå frem uansett, sier han.

– Alle skjønner at han ikke er fornøyd

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener skiløperen har løst situasjonen så godt som mulig.

– Jeg er veldig glad for at Klæbo skjønte hva som var den sannsynligvis beste og riktige måten å avslutte VM på. Han gjør det på en mye mer elegant måte enn å ta det gjennom en komité i FIS, sier Saltvedt.

– Alle skjønner at Klæbo ikke er fornøyd med avgjørelsen juryen tok, men jeg tror de redder mye anseelse og respekt i offentlighetens øyne ved å gjøre dette her, legger han til.

Også langrennssjef Espen Bjervig mener avgjørelsen var riktig.

Langrennssjefen støtter Klæbos beslutning om å trekke anken. Foto: Geir Olsen / NTB

– Formelt er det skiforbundet som leverer anken, men vi har gjort det i samarbeid med Johannes. Men når han får tenkt seg om at det ikke ligger verdi i å jobbe bakover i tid og vil heller se positiv og se fremover, så tenker jeg at det støttes 100 prosent, sier det til NRK.

Gratulerer Iversen

Etter den dramatiske avslutningen på VMs siste øvelse, hvor Aleksandr Bolsjunov brakk staven og tapte spurten på oppløpet, endte det med at Emil Iversen, som kom inn bak Klæbo, tok gullmedaljen.

– Nå vil jeg at Emil skal få heder og ære som en ekte vinner. Han er en kjempegod kompis. Han fortjener en ekte hyllest og en god fest, sier Klæbo til NRK.

Iversen er ikke den eneste som skal få en gratulasjon fra trønderen.

– Og jeg ser frem til å treffe Bolsjunov igjen. Jeg vil gratulere ham. Vi skal konkurrere i mange år fremover. Da er det fint at vi to har et greit forhold.

Like etter at bekreftelsen på at anken ble trukket, kommenterte skiløperen situasjonen på sin Instagramkonto: