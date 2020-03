Klæbo sier til NRK at det for ham handler om alt eller ingenting når det gjelder høydeforberedelsene til Beijing-OL 2022.

Mesterskapet i Kina vil for langrennsløperne foregå på rundt 1650 - 1700 meters høyde.

– Jeg må gjøre det ordentlig. Ellers er det ikke vits. Planen er at vi skal bruke mer tid i høyden nå og gå tilbake til den gode, gamle høydemodellen i langrenn før i tiden. Det betyr at vi sannsynligvis kjører fullt høydeopplegg, forteller han.

Kan dra alene til sommeren

Klæbo har bare vært på ett eneste høydeopphold i sin allerede innholdsrike langrennskarriere. Det var høsten 2019 da alle landslagene i noen uker var på plass i franske Font-Romeu på rundt 1800 meters høyde.

FØRSTE OG ENESTE SAMLING I HØYDEN: Johannes Høsflot Klæbo, her sammen med Eirik Brandsdal, under landslagets samling i Font-Romeu i september. Foto: Berit Roald

Dersom han gjør alvor at tankene og går hundre prosent inn for valget, blir første treukers reise til høyden allerede til sommeren. Det er han forberedt på at kommer til å skje på egenhånd. Slik Therese Johaug gjør sammen med Ingvild Flugstad Østberg hver sommer i USA.

Etter sommeren ser Klæbo for seg samling med langrennslandslaget både tidlig- og senhøst (august/september og oktober). Dersom laget velger å bare bli der i to uker, sier 23-åringen at han ser for seg å utvide samlingen med ytterligere en uke.

Det fjerde og femte oppholdet er tenkt før Tour de Ski og før VM i Oberstdorf neste vinter.

– Det er en stor avgjørelse å ta. Men det er nok året for å prøve. Vi vet hva som skjer i OL. Det er høyt. Da må du ha noen døgn der og satse på at det fungerer, mener Klæbo.

– Jeg skal ikke her og nå love at jeg gjør det. Hvis vi ikke satser for fullt, så må vi satse på at akklimatisering holder. Vi går inn i tre mesterskapssesonger nå. Da må jeg finne den løsningen som blir best totalt sett.

– Setter en del krav

NRK-ekspert Fredrik Aukland har forståelse for at Klæbo nå ser mot høydetrening, og han tror de lange periodene kan ha ekstra effekt .

Samtidig peker eksperten på et par fallgruver Klæbo må prøve å unngå.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det som blir utfordringen til Klæbo er å holde kvalitet i den treningen han skal gjøre samtidig som han er i høyden. Han må finne treningssteder som er godt egnet til høydetrening både for å ha kvalitet på økter, dra ned i lavlandet for intensive økter og samtidig ha kontrollerte økter i høyden.

– Det setter en del krav til den jobben han skal gjøre ettersom at risikoen for å bli syk, eller trene for mye eller for hardt, er til stede, legger han til.

– Vi har ikke noe særlig valg

Klæbo forteller at han har sparret mye med sin egen far, Haakon, og morfar Kåre Høsflot som er treneren hans på hjemmebane.

Morfar Kåre Høsflot er ganske tydelig på hvor viktig det blir å trene mye i høyden både kommende- og neste sesong. Han ser i likhet med barnebarnet for seg at de må ha flere opphold på rundt 20 dager.

– Vi er nødt til å gå den veien om vi skal fortsette mot OL. Vi har ikke noe særlig valg. Jo før vi kommer oss i høyden, jo bedre er det, sier han til NRK.

Utfordringen nå blir blant annet å finne et egnet sted for å trene i høyden i sommer.

– Vi må finne noen gode steder. Han kan ikke ligge i høyden og «kokkelere» for seg selv. Han må gjøre noe interessant og artig.

NÆR STØTTESPILLER: Kåre Høsflot og Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet i Tour de Ski sist sesong- Foto: Terje Pedersen

Ønskene spriker i landslaget

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at det på damesiden stort sett vil være et klassisk norsk høydeopplegg. Det vil si akkurat slik Klæbo skisserer. Han forteller at han har snakket med Klæbo om høydeopplegget denne sesongen og applauderer at han trolig velger å prøve noe nytt.

– Det er bra han er nysgjerrig på andre måter også. Han vet han skal til OL og vet det kan være lurt, sier langrennssjefen.

Bjervig sier også høyderegime-ønskene inn mot kommende sesong spriker i det norske herrelandslaget. Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger sier til NRK at de ikke ser for seg at de vil gjennomføre like omfattende som Klæbo har planer om.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under Ski Tour 2020 i Åre. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Bortkastet

Vinterens store formløper, Pål Golberg, heller mot å kun kjøre en akklimatiseringsperiode før OL i Beijing.

Han er forberedt på at fagfolk og «gamle helter» igjen vil kritisere ham og andre løpere for å ikke velge et mer omfattende høyderegime. Golberg mener nemlig at det å holde på med langrenn i Norge i dag er helt annerledes enn for 20 år siden.

– De som var på landslaget den gangen visste at de startet de distansene de ville i OL. Kjører jeg fullt høyderegime og ikke er i form til uttaksrennene, så er det bortkastet. Jeg må gå for en variant jeg føler er mest trygg, sier han til NRK.

KLAR MENING: Pål Golberg, her under Ski Tour 2020 denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Nåløyet trangere enn før

På spørsmål om kritikerne forstår hva slags tid dagens langrennsløpere lever i – med stort press i forbindelse med uttak til både enkeltrenn og mesterskap – svarer Golberg slik:

– Nei, de gjør jo ikke det. Jeg har respekt for at de mener det er en dårlig avgjørelse. Men nåløyet er så mye trangere enn før. Til neste VM er det fire norske som vet at de skal gå. Utover det, så er det åpent. Jeg har mer tro på å optimalisere ut i fra den situasjonen man er i – og for meg er det at veldig få kjemper om få plasser.

Selv om Klæbo allerede har grovskissen klart i hodet, er det ennå ikke gitt at han velger å bruke mer tid i høyden i VM-sesongen enn han har gjort tidligere. En endelig avgjørelsen faller i april, forteller han.