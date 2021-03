Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Du kan ikke annet enn å bli fryktelig imponert over den skiløperen han er. Han har noen spisskompetanser som er helt ekstreme. Og for oss er det en inspirasjon å se på ham. Det er det bildet vi skal ha på vegen fram til OL. Det er han som skal males på dass. Så får vi øve oss på å bli bedre, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum etter Aleksandr Bolsjunovs oppvisning i Engadin.

Det var ventet å bli en ny duell mot Norge med Johannes Høsflot Klæbo i spissen, og det var to store spørsmål knyttet til Klæbo før den 15 km lange fellesstarten

** Hvordan hadde oppstyret rundt diskvalifiseringen fra VM-gullet på femmil sist søndag påvirket ham?

** Hvordan ville han klare seg i karrierens første konkurranse på drøyt 1800 meters høyde, som for øvrig er samme høyde som venter i OL i Beijing om et knapt år?

– Det er langt ifra en optimal oppladning, i hvert fall. Jeg har ikke hatt det kjempebra, erkjente en alt annet enn sprudlende 24-åringen før start.

Han virket rett og slett litt nedbrutt.

NY DUELL: Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo er de to store i internasjonalt herrelangrenn. Foto: Lise Åserud

– Gir oss en leksjon

Så gjorde han likevel et helhjertet forsøk. Men da Aleksandr Bolsjunov koblet inn turboen, måtte Klæbo i likhet med alle andre kapitulere.

Klæbo slo imidlertid Pål Golberg i spurten om andreplassen, og viste dermed at han selv uten noe erfaring med høydetrening er å regne med på OL-høyden. Begge beviste dermed at de har hevet kapasiteten i distanserenn denne sesongen

Lørdagens resultater er for øvrig utgangspunkt for en 50 km lang jaktstart i fristil søndag.

– Jeg fryktet det var i Bolsjunov-løype, dette her. Han er god i høyde og fryktelig god til å stake. Så det er en leksjon han gir oss der, erkjenner Nossum

Allerede på den andre av fire runder ble det satt fart i tet av Aleksej Tsjervotkin og Hans Christer Holund, uten at Klæbo lot seg stresse av det. På det innlagte spurtpunktet etter 10 av 15 kilometer ble Klæbo og Aleksandr Bolsjunov dømt helt likt.

Og Bolsjunov slakket ikke av på farten etter poengspurten. Den eneste som prøvde å følge var nettopp Klæbo.

Oppreisning for «bjønnsterk» Bolsjunov

Men etter et tappert forsøk måtte også Johannes Høsflot Klæbo gi opp. Dermed fikk Bolsjunov en opptur etter VM-dramaet sist søndag.

Der brakk altså Bolsjunov staven etter et sammenstøt med Klæbo ved inngangen til oppløpet. Klæbo gikk i mål først, men ble diskvalifisert fra gullet. Emil Iversen fikk VM-gullet. Mens en sønderknust Bolsjunov måtte ta til takke med sølv.

– Det er ingen tvil. Dette er verdens beste distanseløper. Og dette er et skremmeskudd til neste års OL, som går i høyde, sier Torgeir Bjørn, og varsler at det nå er høydetrening som gjelder for Norge.

På grunn av koronapandemien har ikke Norge gjennomført en eneste høydesamling før denne sesongen. Nossum er enig i at Norge må til høyden, men understreker at det ikke er nok.

– Vi gjør det nå ganske bra i høyden her uten å ha vært i høyde, jeg tror først og fremst at han tar oss på staking. Det har han gjort i lavlandet også, sier Nossum, og fortsetter:

– Han er ekstremt god i høy fart over tid. Han sliter ut oss og konkurrentene på stakinga. Han er «bjønnsterk» i slak motbakke.