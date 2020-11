Utøvertrioen det var snakk om er Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger, og de har hatt litt av en oppladning til fredagens verdenscupåpning i Ruka.

De to førstnevnte hadde onsdag sittet foran Nossum på det chartrede flyet fra Oslo og Trondheim videre til Ruka.

Det samme gjaldt lege Øystein Andersen, langrennssjef Espen Bjervig og sprintlandslagstrener Arild Monsen som enten satt ved siden av eller bak. Krüger hadde sittet på med treneren fra Oslo til Gardermoen tidlig på morgenen.

Nossum testet altså først positivt på en koronatest i Finland, før kontrolltesten ga negativt utslag.

«Ta på dere klær»

At det ble ekstra dramatisk for de syv blir bekreftet av langrennssjef Bjervig. Det startet onsdag kveld under testing i bussen som tok utøverne fra flyplassen i Finland og videre mot stadion der landslaget bor i sine leiligheter.

VAR BEKYMRET: Simen Hegstad Krüger, her avbildet før langrennsåpningen på Beitostølen for en uke siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi satt et par timer i bussen, ble ferdigtestet. Vi fikk ikke drikke vann og ta av oss munnbindet. Så kommer Bjervig inn i bussen. Han sa «Emil, Johannes og Simen, ta på dere klær og gå ut». Det første som slår meg er at vi ikke har vunnet i Lotto, eller at det er gaver og penger som venter oss, sier Iversen til NRK.

– Vi får beskjed om at vi har sittet foran Nossum på flyet. Vi blir betegnet som nærkontaker. Vi får ekstra krav under karantene og portforbud fra første sekund. En middels start på oppholdet.

– Berg-og-dalbane

Der de andre utøverne som ikke ble definert som nærkontakter av finske myndigheter for eksempel fikk ta seg en gå- eller joggetur helt på egenhånd onsdag kveld, hadde de syv absolutt ingen bevegelsesfrihet og ble satt i rom for seg selv.

– Det har vært en berg-og-dal-bane. Først fikk vi beskjed om å komme seg ut av bussen og inn på rommet. Da var det bare å begynne å se på hvor lenge vi skulle være her. Blir det skirenn eller blir det ikke skirenn? sier Klæbo til NRK.

– Så var det etter hvert en lang kveld i går. Så var det en lang morgen i dag og, før vi fikk beskjed om den andre testen var negativ. Og da var det hæla i taket og en helt annen stemning i leiligheten vår.

LANDSLAGSLEGE: Øystein Andersen, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen sist uke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagslege Øystein Andersen understreker at det ikke var noe krav fra finske myndigheter at resten av troppen ble satt i karantene foruten de syv personene, selv om det var det Norges Skiforbund i hans øyne i praksis gjorde.

– Når du går ute alene blant folk, så er du ingen fare, sier han.

Fryktet ti dager i karantene

For konsekvensen kunne blitt stor for de syv. Karantenetiden i Finland var den aller største frykten. Landslagslege Andersen kan ikke garantere at noen i den norske troppen hadde sluppet å bli definert som nærkontakter av Nossum og utelukker dermed ikke at hele troppen måtte forhold seg til regelverket.

– De tre utøverne og mine fire gode kolleger måtte nok ha belaget seg på noen dager her sammen med meg, siden de rent juridisk ble definert som mine nærkontakter, sier Nossum.

Emil Iversens refleksjoner rundt en tidagers karantene var slik:

– Didrik Tønseth sa at vi i hvert fall hadde fått motivasjon for å ikke gjøre noe kriminelt resten av livet. Fengsel passer ikke oss. 20 timer i såkalt finsk fengsel... Det er jo dårligere mat her enn i et norsk fengsel. Vi hadde mobil og hverandre, jeg og Johannes, men vi innser at vi holder oss utenfor fengsel og setter pris på friheten.

– Det jeg frykta mest var at det skulle bli ti alene dager inne i leiligheten her, det var jeg ikke så veldig lysten på. Nå er jeg godt og fornøyd med å konkurrere vanlig i helgen, sier Krüger.