Klæbo hylles etter nytt superløp: – Må ha litt flaks for å ta han

Johannes Høsflot Klæbo og Ivo Niskanen fulgte hverandre lenge på dagens 15 kilometer, men fire kilometer før slutt rykket Klæbo fra finnen. Niskanen klarte aldri å tette luken og Klæbo vinner den femte etappen av Tour de Ski komfortabelt.

– Jeg føler ting har kommet sakte men sikkert nå og at kroppen kjennes bra. Det skal bli godt å komme seg hjem og få lade opp til det som skjer i OL, sier Klæbo til NRK etter løpet.

– Jeg ble litt overrasket, og jeg tenkte det var litt gøy å prøve å gjøre noe annet enn å spurte raskest på de siste 100 meterne, sier skieesset videre.

Seieren gjør at Klæbo øker ledelsen i Tour de Ski-sammendraget og går ut med et solid forsprang før monsterbakken opp Alpe Cermis står for tur tirsdag. Han har over to minutter ned til Aleksandr Bolsjunov som starter som andremann.

– Får du det skikkelig, så går to minutter fort, så vi må gjøre det riktig også inn mot i morgen, sier 25-åringen.

Klæbo tok sin 46. verdenscupseier og tangerte også Bjørn Dæhlies rekord etter dagens triumf.

I TET: Johannes Høsflot Klæbo lå i tet hele løpet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De må ha litt flaks

Didrik Tønseth ble nest beste nordmann på sjetteplass, slått med vel 40 sekunder av Klæbo.

– Han slutter ikke å overraske. Han behersker alt. Han er raskest og har best kapasitet, så da er det vanskelig å slå følge, sier Tønseth til NRK om Klæbos overlegne seier.

– De må ha litt flaks for å ta han, fortsetter han.

Niskanen var lenge i tet sammen med Klæbo, men ble til slutt slått med 20 sekunder.

– Jeg tenker han trenger én sølvmedalje også, sa finnen til NRK etter rennet.

Rykket ifra

Det gikk rolig for seg i starten og det var et samlet felt ved første kilometerpassering. Men et fall ved stadionområdet like etter gjorde at flere havnet bak.

Even Northug og sammenlagtfavoritt Francesco De Fabiani var blant dem som gikk ned i snøen. Mens Northug havnet langt bak som følge av fallet, klarte De Fabiani å kjøre seg opp igjen i teten.

Niskanen og Klæbo satt opp tempoet betydelig etter fem kilometer, og flere løpere falt av. Tempovekslingen gjorde at Niskanen og Klæbo fikk en luke ned til Didrik Tønseth i tredjeposisjon og resten av feltet.

I duellen var det Klæbo som var sterkest og trønderen har alt i egne hender før Tour de Ski skal avgjøres tirsdag.

– For første gang denne sesongen ser Niskanen ut som en junior, utbrøt NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Hvem i all verden skal stoppe Klæbo utover denne OL-vinteren, sa Bjørn videre.

– Et av de råeste skirennene han har gjort, sa kommentatorkollega Jann Post.

Golberg langt bak

Pål Golberg lå på en andreplass i sammendraget før dagens 15 kilometer, men fikk en tung dag på jobben. Etter 8,9 km lå han hele 24 sekunder bak tetduoen Niskanen og Klæbo, og havner til slutt over to minutter bak på en 22. plass.

– Forhåpentligvis var det ikke de beste skia i dag. Jeg håper det var en del av grunnen, sa Golberg til NRK etter løpet.

– Et dårlig resultat påvirker forhåpentligvis ikke kandidaturet mitt på andre distanser, fortsatte Golberg.

FIKK DET TØFT: Pål Golberg ligger langt bak i sammendraget etter dagens etappe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Erik Valnes gjorde et godt løp, og blir nummer syv, plassen bak Tønseth. Harald Østberg Amundsen imponerte også, og sniker seg så vidt inn topp ti, et lite sekund foran finske Perttu Hyvärinen.

Even Northug havnet langt bak etter han falt tidlig på dagens etappe.