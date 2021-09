Kjempetabbe avgjorde for Vålerenga

Tok seier nummer 100 i regndrama

Lewis Hamilton nådde en enorm milepæl i formel 1-sirkuset søndag. Da tok Mercedes-føreren sin seier nummer 100.



– Herlig innsats, jeg er så takknemlig for de hundre, sa Hamilton på lagets radio like etter at han kjørte over målstreken etter et kjempedrama i Sotsji.

For det som så ut til å bli en helt ordinær kamp om seieren mellom Hamilton og McLarens Lando Norris, ble i stedet noe helt annet.



Med få runder igjen begynte det nemlig å regne. Forholdene ble nær umulige med dekkene førerne brukte.



Etter hvert tok Hamilton turen til pit stop for å bytte dekk. Selv om briten tapte stort i begynnelsen, ble regnværet bare verre på få minutter.



Det kan Norris skrive under på. Han beholdt dekkene lengre. Det førte til at han knapt klarte å holde bilen på banen og fullstendig krise.



Hamilton tok enkelt igjen hele forspranget og kunne kjøre i mål til seier.



For Norris var det allerede for sent da han valgte å kjøre inn til pit stopp for dekkskifte. Han endte til slutt på syvendeplass.



Det var også andre som jublet for forholdene. Max Verstappen startet sist i feltet under søndagens løp. God kjøring og en tidlig avgjørelse om å bytte dekk tidsnok førte ham til slutt helt opp på andreplass.



– Da jeg våknet i dag morges forventet jeg ikke dette resultatet, sier en glisende Verstappen i et intervju vist på Viaplay.



Hamilton overtok ledelsen i formel 1-verdensmesterskapet. Han står med 246,5 poeng med Verstappen bare to poeng bak.