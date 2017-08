Kittel erstatter Alexander Kristoff

Tyskeren forlater dermed belgiske Quick Step Floors og erstatter Alexander Kristoff i det russiske laget.

– Vi er veldig glade for at Marcel Kittel skal sykle for oss de to neste årene. Det er ingen tvil om at han er verdens beste spurter i øyeblikket, sier sportsdirektør i Katjusja Alpecin Jose Azevedo i en pressemelding.

– Jeg ser frem til nye utfordringer i et nytt lag. Jeg håper å kunne bli enda bedre og ta enda et steg i karrieren, sier Kittel i en pressemelding fra hans nye lag.

God venn med Martin

Katusha-Alpecin har mange sterke tyskere på laget, deriblant temposterke Tony Martin. Kittel legger ikke skjul på at landsmannen er mye av grunnen til at han nå går til Katjusja Alpecin.

– Det blir selvsagt ekstra gjevt å få sykle på samme lag som mine gode venn Tony Martin. Han ga meg god innsikt i laget før jeg bestemte meg og hans tanker om laget betydde naturligvis mye for meg, sier Kittel.

RIVALER: Marcel Kittel (t.v.) og Alexander Kristoff er to av de beste spurterne i sykkelverdenen. Nå bytter de begge lag. Her er de sammen i Tour of California i mai. Foto: Chris Graythen / AFP

Fem etappeseire

Marcel Kittel spurstlo Kristoff flere ganger under sommerens Tour de France og vant til slutt hele fem etapper før han ble syk og hoppet av. I løpet av karrieren har 29-åringen 14 seire i Grand Tour (Tour de France, Giro d Italia og Vuelta).

Alexander Kristoff (30) sykler fra nyttår for Team UAE Emirates, hvor også nordmannen Vegard Stake Laengen har kontrakt.