– Det har mye å si hva Kjetil forteller. Da får jeg den gode følelsen, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Han snakker om beskjeden han fikk fra målområdet til toppen under onsdagens super-G-renn i St. Moritz.

Kjetil Jansrud hadde akkurat kjørt ned til en soleklar førsteplass med startnummer ni. Han visste det kom flere sterke konkurrenter, men det var ingen tvil om at han skulle bruke tiden i lederboksen på å hjelpe Kilde, som ventet på toppen.

– Angrip hele veien

NRKs seere fikk høre Jansruds instruksjoner på walkietalkie midt under TV-sendingen.

– Okey, boys! Dette er som en typisk Val Gardena-super-G. Men forholdene er helt sjukt magiske. Bare vær aggressiv på linja. Bare «fuckings» angrip hele veien, sa Jansrud.

Det var aldri noe tema at kompisen kunne «ta fra ham» gullet,.

– Den tankegangen er ikke til stede. Skulle vi tenkt på det, hadde alt det andre i hverdagen blitt preget av det også. Det spørs om Aleksander er rutinert eller sleip, som velger 13 i stedet for sju for å få løyperapporten, sier sølvvinneren og gliser.

JUBLET: Aleksander Aamodt Kilde strakk armene i været han kjørte inn til nest beste tid, bare slått av Kjetil Jansrud. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

– Jeg får snu på det da. Hvis jeg ikke hadde hatt han som treningspartner, hadde jeg kanskje ikke hatt sølvet. Så når man står der i lederposisjon, så gir du det med glede. Det hadde vært så kult om han hadde vært på pallen, fortsetter Jansrud.

Glade for hverandre

Kilde forklarer at han riktig nok ikke hørte så mye av det lagkameraten sa, men at han fikk det gjenfortalt. De norske utøverne har for vane å dele informasjon på denne måten.

– Det er sånn vi jobber. Vi vil alltid hverandre beste. Det er gi og ta hele veien, og slik vi vil gjøre. I Val Gardena ga jeg ham rapport, også fikk jeg en her. Vi er blir veldig glade på hverandres vegne. Det er slik det skal være, forteller Kilde.

Kilde, som til slutt havnet på den sure fjerdeplassen, fulgte Jansrud hele veien i løypa, men i mål var han ni hundredeler bak. Begge de norske gutta jublet – og pekte på hverandre.

– Man blir glad fordi man har klart å gjennomføre et bra løp, og man er bak en nordmann, noe som er kult. Det er veldig mye glede når vi peker på hverandre der, sier Kilde.

Lagfølelsen har lenge vært et stort fokus for alpinistene. Jansrud uttalte til NRK, at han var mer lei seg over at pallen glapp for Kilde enn glad for eget sølv.

– Vi gjør så mye sammen, så det er deilig å lykkes sammen. Forskjellen mellom tre og fire er betydelig, men jeg skal glede meg mye over sølvet, lover Jansrud.