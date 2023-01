Kilde måtte kaste opp i Kitzbühel: – Jeg har blitt sårbar

– Jeg kjente på meganerver, forteller Aleksander Aamodt Kilde til NRK om fredagen han nylig opplevde i østerrikske Kitzbühel.

Dagen før hadde han skadet seg på trening og fått et brudd i hånden. Men Kilde måtte være klar til en av sesongens høydepunkter. Legendariske Die Streif, over 50.000 tilskuere og verdens farligste utforbakke.

Han våkner opp på fredagen, og skjønner at alvorets time har kommet.

– Jeg var usikker og hadde smerter. Det var veldig ubehagelig, sier 30-åringen.

– Jeg har blitt sårbar

Ubehaget vedvarer for Kilde. Han har spist frokost, men klarer ikke å holde på energien.

– Jeg spiste kanskje litt mye til frokost. Da kjente jeg på enorme nerver og jeg klarte ikke å holde det inne, forteller han.

– Det skjer veldig sjeldent, det er bare andre gang det har skjedd i karrieren min, innrømmer Kilde.

SÅRBAR: Kilde forteller at han kastet opp før det dramatiske Kitzbühel-rennet forrige fredag. Foto: Lise Åserud / NTB

Den første gangen han kastet opp var da han kjempet for utforkula sammenlagt sammen med sveitsiske Beat Feuz forrige sesong. At Kilde kan bli så nervøs at han kaster opp blir nevnt i Viaplay-dokumentaren «Aamodt Kilde», som blir sluppet 26. januar.

– Når det først skjer er det veldig ubehagelig. Det er ikke optimalt å skulle tømme lagrene sine før man skal på start, men man har jo også fylt opp lageret over flere dager, sier fartskjøreren til NRK.

NESTEN: Aamodt Kilde klarte å hente seg inn igjen fra denne posisjonen og unngå en dramatisk krasj. Du trenger javascript for å se video. NESTEN: Aamodt Kilde klarte å hente seg inn igjen fra denne posisjonen og unngå en dramatisk krasj.

Kilde prøver å forklare hvorfor det skjer, og beskriver et helt spesielt øyeblikk da han våknet opp før rennet i Kitzbühel.

– Da du våkner på morgenen er det så lang ventetid, og det er den ventetiden som gjør deg nervøs. Da kjenner man på at jeg har blitt sårbar. Du våkner der og kjenner: «kan du ikke bare få det unnagjort?», sier han.

Veldig få som prater om det

– Hva tenker du når noe sånn skjer med deg?

– Nei, det er jo som alt annet i livet, da. Det man bruker mye tid på og setter mye tid på, det gir deg jo forventninger. Du har så lyst til å få det til at du gjør alt for å få det til. Og da skjer det ting hvor du blir veldig nervøs.

– Innimellom er det også en blanding av frykt. Det å kjøre utfor er jo fryktinngytende. Så det er en miks mellom det å være redd og skulle prestere og kjøre 100 prosent ned et fjell, hvor ting er litt skummelt fra før da, så føler man at man er gira på å prestere. Og den miksen kan bli litt mye innimellom, innrømmer 30-åringen.

Kilde forteller at han har hørt at andre utøvere har slitt med det samme, men at det er veldig få som prater om det.

– Det er veldig vanlig å kjenne på nervøsitet. Men det å faktisk kaste opp av det er jo å sette det veldig på spissen da, så jeg skjønner jo hvis folk synes det er litt ubehagelig å prate om. Men jeg tenker at det bør jo ikke være det, for det er jo en veldig normal greie, sier han.

– Det er noe jeg trenger

Rennet den fredagen i Kitzbühel ble nesten dramatisk for Kilde. I siste sving slet 30-åringen noe voldsomt, og var få centimetere fra å suse inn i reklameskiltene i høy fart. Med en fot over snøen klarte Kilde å hente seg inn, og kjørte inn til en 16. plass.

Lørdagen ble derimot en stor opptur for nordmannen, da han ble historisk som første nordmann til å vinne det ikoniske lørdagsrennet i Kitzbühel fra toppen.

Utrolig at Kilde ikke faller her Du trenger javascript for å se video.

Og selv om han opplevde episodene da han kastet opp som ubehagelige, er det ikke noe han prøver å unngå.

– Jeg gjør ikke det, for jeg føler det er noe jeg trenger. Jeg føler at det er noe som gjør meg skjerpet, da blir jeg 100 prosent klar for dagen. Så lenge det ikke går utover prestasjonen, da. Altså prestasjonen er jo det som er viktig, men jeg føler alltid at jeg har funnet kontrollen en time før start, sier Kilde.

På onsdag er utfor i Kitzbühel byttet ut med storslalåm. Da er ikke bakkene like bratte, og frykten er heller ikke like stor for Kilde. Han har to fjerdeplasser i storslalåm fra 2019 og 2021, men legger ikke et like stort press på seg selv i Schladming som han gjorde i Kitzbühel.

– Jeg har aldri kjørt i Schladming, så jeg gleder meg veldig. Jeg tror ikke vi skal forvente altfor mye, men jeg stiller og kjører på, så ser vi hvor det tar meg, sier Kilde.