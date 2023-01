Den norske alpinstjerna var suveren i Kitzbühel og vant lørdagens utforrenn fra toppen av Die Streif. Det har ingen norske alpinister gjort tidligere.

Kilde startet aggressivt og leverte en sterk start. Han leverte kjempetid fra toppen og utklasset konkurrentene nesten hele veien ned.

Det endte med en strålende tid med stor avstand til de andre alpinistene. Det til stor jubel fra de østerrikske tilskuerne.

I STORFORM: Her sikrer Aleksander Aamodt Kilde seieren.

Røa heiet fra sykesenga

Kilde kommer imidlertid fra en dramatisk dag, der han havnet i en nestenulykke og Henrik Røa skadet seg stygt.

27-åringen hadde stort helsepersonell rundt seg og måtte fraktes i helikopter. Senere viste det seg at han pådro seg brudd i leggen.

Røa var med på direkten hos NRK og kunne fortelle at ting stod bra til under forholdene.

– Det var ganske brutalt, ja. Det ble et åpent brudd. Det er ganske sykt at det bare ble et beinbrudd, og hodet og alt er ganske fint. Høyrefoten var litt i 90 grader der, sier Røa til NRK.

SKREKKSKADE: Henrik Røa falt i Kitzbühel fredag.

Han måtte dermed heie på Kilde fra sykesenga.

– Beinet har sett bedre ut, men jeg er i veldig gode hender. Det har vært super service. Det er veldig moro å se Aleks «gunne» på og viser hvordan lista skal ligge, sier den norske alpinisten.

Han blir værende på sykehuset en stund til, og snart venter ny operasjon for Røa.

– Jeg må leges fra dette her og ta én dag om gangen. Nå skal jeg operere igjen om fire-fem dager. Det er fortsatt ganske vondt. Jeg prøver å være positiv og holde hodet oppe, sier han.

Kilde forteller at fredagens hendelse var ekkel og preget ham.

– Vi har et fantastisk team rundt oss. Jeg kjenner han godt. Han er en positiv fyr, og han tåler en støyt. Men det satte seg skikkelig i magen. Det er kjipt når man er et lite team som oss. Jeg er jo litt som storebror, så det var tøft i går. Det er fint å se ham smile, sier han.

VIDEO: Her blir Aleksander Aamodt Kilde gratulert av selveste Arnold Schwarzenegger.

Hylles av Svindal

Tidligere lagkamerat Aksel Lund Svindal er full av beundring etter superløpet.

– Det er bare å ta av seg hatten eller hjelmen, for dette er teknisk perfekt, men også perfekt risiko. Han er bare best i verden, og han er best i alle partier i løypa. Han er en råtass, sier Svindal til NRK.

Kilde selv innrømmer at det siste døgnet har vært tøft. Han slet med et gammelt brudd i hånda, i tillegg til at Røa pådro seg en skrekkskade.

– Det er helt surrealistisk. I hvert fall med tanke på dagene som har vært. Det var et skrekkmoment i går. Etter løpet i går var jeg … Jeg vil ikke si redd, men jeg hadde ordentlig respekt for det jeg holdt på med. Jeg måtte gå ordentlig i meg selv, faktisk. Jeg bestemte meg for å ta farta litt ned og sørge for å ha kontroll. I dag fungerte det perfekt, sier 30-åringen.

Svindal sier han tror han ikke kunne slått Kilde i den formen alpinstjerna er i nå.

– Jeg tror du hadde klart det uansett, det pleide du å gjøre, svarer Kilde.

– Jeg har lært av den beste

Svindal mener imidlertid at nå har hans tidligere lagkamerat blitt komplett.

– Da hadde du partier du ikke var god på. Nå er du god på alt. Du så det i Wengen og Val Gardena også, der hvor du egentlig bør tape, så gjør du ikke det lenger, sier Svindal.

– Jeg har lært av den beste, det er bare sånn det er, smiler Kilde.

HYLLES: Aksel Lund Svindal fullroser Kilde.

Det var naturlig nok en stor dag for familien Kilde, som var til stede i Østerrike. Mamma Kristin var tydelig preget av sønnens bragd.

– Nå er jeg nesten målløs. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er vanskelig å snakke, sier mamma Kilde til NRK.

– Det er utrolig at han greier å reise seg, sier pappa Einar.

30-åringen er i fantastisk form om dagen, med dobbeltseier i Wengen og nå seier i Kitzbühel.