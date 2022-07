– Eg er ganske trøytt no, ja.

Det seier Ramsfjell til NRK tirsdag ettermiddag etter å ha gått Noreg på langs.

Dermed skriv han seg inn i historiebøkene som tidenes raskaste frå Nordkapp til Lindenes – på rulleski.

Brutal etappe

Ramsfjell hadde som mål å nå Lindesnes innan 13 dagar, men mot slutten av rekordforsøket såg han moglegheita til å knuse den førre rekorden, som var på 21 dagar. Dermed la 22-åringen ein plan: siste etappe måtte vare i 24 timar.

Den siste etappen starta nokre mil utanfor Eidsvoll mandag morgon. Ramsfjell gjekk i eitt strekk til Lindesnes, og nådde fram klokka ti tirsdag. Ein etappe på svimlande 484 kilometer.

– Då eg endeleg kom dit så kom fyret litt brått på, for plutseleg var det berre der. Det var spesielt å nå fram, for dei siste fem milene gjekk ekstra sakte, seier Ramsfjell.

MØRBANKA: Slik såg Kevin Brekken Ramsfjell ut etter å ha gjennomført ein lang dag på rulleski undervegs i rekordforsøket. Foto: Privat

«Spontantur»

Den største utfordringa på turen var å få nok søvn og etappane på natta. 22-åringen fekk mellom tre og seks timar søvn per natt.

– Ein må ha ein indre motivasjon og like å halde på lenge, i alle fall når ein held på i dagevis. Den indre motivasjonen må vere på plass, seier Ramsfjell.

LANGE NETTER: Kevin Brekken Ramsfjell og far Alf Terje Ramsfjell på Nordkapp i midnattssol før rekordforsøket. Foto: Privat

22-åringen satsar eigentleg på ultraløping – og ideen om å gå Noreg på langs på rulleski kom spontant. For to år sidan var han inne på tanken om å springe Noreg på langs, men fann fort ut at han trong eit betre grunnlag for å gjennomføre det.

Dermed bestemte han seg for å gå distansen på rulleski i staden for.

– Viss magekjensla mi fortel meg noko, så har eg lært at ein berre må følgje ho. Når det no er ferdig har eg lært mykje om meg sjølv og grensene mine, seier Ramsfjell.

Inspirerte langløpslegende

Ein person som veit mykje om å pine seg sjølv er Anders Aukland. Han har verdsrekorden for den lengste distansen på langrennsski i eitt strekk. Den er på heile 700 kilometer og i underkant av 41 timar.

Han lèt seg forbløffe over prestasjonen til 22-åringen.

– Eg er veldig imponert og inspirert. Det er veldig gøy at han gjennomfører så bra. Han er skikkeleg seig og tøff, seier Aukland.

SEIGING: Anders Aukland har fleire tusen timar bak seg med stavar festa til hendene. Foto: Hans Solbakken / NRK

Langdistansekongen trekkjer fram alderen som noko av det mest ekstreme.

For å gjennomføre ein slik styrkeprøve krev det enorme treningsmengder over fleire år – i tillegg til å tole både dei fysiske og psykiske påkjenningane, skal vi tru Aukland.

– Det går ut på å fordele kreftene og å klare å få i seg nok mat og næring. Dessutan å ikkje få vondt muskulært. Det at han er så ung og får det til så bra er imponerande. Du må ha litt vilje og eigenskapar for å gjennomføre noko som dette, seier Aukland som no blir å halde eit lite auge med 22-åringen i framtida.

Vil satse vidare på ultraløping

Sjølv med ein sliten kropp og eit trøytt hovud så har Ramsfjell allereie byrja å tenke på neste utfordring. Den blir han mest sannsynleg å gjere til beins.

– Eg kjem nok til å satse på ultraløping – det synest eg er kjekt og gir meg mest. Erfaringane frå denne turen kan eg ta med meg vidare i ultraløpingen, seier Ramsfjell.

MIL ETTER MIL: Slik såg det ut då 22-åringen kryssa Sennalandet frå Skaidi til Alta på E6 i Finnmark. Foto: Privat

Og så trur du kanskje at det blir ein roleg sommar for 22-åringen frå Ålgård i Rogaland? Vel, då tek du feil.

– Eg må nok ta meg ein løpetur etter nokre kviledagar, smiler Ramsfjell.