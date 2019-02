Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hendinga like før ekstraomgangane var over, overskugga alt anna i kampen. At ein spela nektar å gå av bana når han nhar fått beskjed om å bli bytta ut, høyrer til det sjeldne i fotballen.

– Du strippar trenaren for autoritet på denne måten, sa Viasat-kommentator Roar Stokke.

– Autoriteten til Chelsea-manageren blir no undergravd offentleg, seier BBC-kommentator John Murray.

– Dette er ikkje vakkert. Det kokar ned til det som skjer mellom manageren og spelarane. Her er det heilt tydeleg mangel på respekt, seier tidlegare landslagsspelar Jermaine Jenas.

Det var like før ekstraomgangane var slutt. Kepa Arrizabalaga var strekkskadd, og manageren gjorde klar til byte til ein frisk keeper før straffekonkurransen.

Reservekeeperen kom aldri innpå

FORGJEVES: Chelsea vil byte keeper, men keeper vil ikkje ut Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Men han nekta å gå av bana. Reservekeeper Willy Caballero stod klar, men Kepa blei ståande. Manager Maurizio Sarri gjekk nesten av hengslene og var på veg ut av Wembley.

Sarri er allereie i hardt ver i klubben etter svake resultat i dei siste kampane, og det blir spekulert i om han snart får sparken.

Han blei overtalt til å kome tilbake til benken. Men Arrizabalaga fekk stå i straffekonkurransen. Han måtte sjå at Raheem Sterling sette inn den avgjerande straffen via stanga, og City vann 4-3 i straffekonken, etter at ein litt skuffande kamp enda utan scoringar.

Caballero redda tre straffer mot Liverpool i 2016 – sist ein ligacupfinale blei avgjort på den måten.

VAR-annullert mål

Første omgang var nokså roleg, men etter pause blei det mykje meir fart. Og det var Chelsea som tok kommandoen. Det var lite som minte om Citys 6-0-siger frå ligakampen for berre to veker sidan.

Sergio Agüero trudde han hadde gitt City leiinga ti minutt etter pause. Men etter VAR-gransking annullerte dommaren målet for offside.

Begge laga har vunne ligacupen fem gonger tidlegare – City seinast i fjor, Chelsea sist i 2015.

For City betyr det at trass ein heller dårleg kamp kan dei framleis gå for fire trofé denne sesongen.