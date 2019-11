Kashafali klar for 100 m-finale

Salum Kashafali er klar for finalen på 100 meter i para-VM i friidrett. Han knuste alle i sitt semifinaleheat og skal løpe sin første VM-finale tirsdag klokken 16.57, norsk tid.

– Det kjentes veldig bra ut, det klaffet bra. Jeg må bare nyte dette, kose meg, så får vi håpe det holder i finalen, sier Kashafali til NRK.

Treneren tror det fort kan bli VM-gull på nordmannen i morgendagens finale.

– Jeg tror det skal gå bra. Jeg ser han har mye høyere topptempo enn de andre. Jeg tror mulighetene er enorme for at han tar mer enn en bronsemedalje. Han løper for gull, smiler trener Jan Hordvik.