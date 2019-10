Kaos i toppseriekamp: Fikk ikke garderobe og måtte dele dusj

– Som trener måtte jeg telle ganske langt etter kampen, sier Nordli til NRK.

Bakteppet for kaoset er som følger: Fart måtte spille en lenge utsatt kamp mot Kolbotn før onsdag. I siste liten måtte den imidlertid flyttes fra Sofiemyr til KFUM Arena på grunn av dårlige værprognoser. Det var heller ikke mulig å spille kampen senere enn kl. 13 siden anlegget var opptatt da.

Da laget ankom anlegget, begynte problemene.

– Vi fikk beskjed av Kolbotn om å vente, siden garderoben vi skulle ha, var okkupert av et G15-lag som måtte ut før vi kunne komme inn. Vi slapp inn i garderoben en time og ti minutter før kampstart, forteller treneren.

– Da vi gikk ut til kamp fikk vi også beskjed om at vi måtte pakke bagene våre og plassere dem i en sauna, sier han.

– Skiftet i gangen

Årsaken som ble oppgitt var at noen andre skulle bruke garderoben til laget mens de spilte kamp.

– Etter kampen hadde vi plutselig ikke tilgang til garderoben. Da måtte vi hente eiendelene som var pakket bort i saunaen og gå ned i underetasjen for å se om det var en garderobe der.

KAMPKLARE: Fart fikk en upraktisk oppladningen til seriekampen mot Kolbotn. Foto: Toppserien

Løsningen ble å bruke garderoben til Kolbotn.

– Vi måtte jage ut Kolbotn-jentene, så de skiftet i gangen for så å dra hjem og dusje. Det er ikke veldig hyggelig, selv om alle jentene er flotte ambassadører for jentefotballen. Det var ingen som klaget på det, men det er ikke sånn det skal være.

– Den garderoben som vi etter hvert kom inn i, gikk det masse gutter som skulle hente utstyr som de skulle bruke. Det var et salig kaos. Det var ikke Toppserien verdig, sier Nordli.

Rykker ned

Kolbotn vant kampen 4–0. Det betyr at Fart rykker ned fra Toppserien, tre runder før slutt.

Treneren understreker samtidig at dette ikke er noen kritikk av Kolbotn, og at de måtte gjøre det beste ut av situasjonen. Han tror derimot aldri en kamp ville blitt spilt under lignende rammer i eliteserien eller 1.-divsjon.

– Med fasiten i hånd i ettertid, burde dette arrangementet aldri gått gjennom. Det her skal være en ramme som er verdig Toppserien. Som trener og som en del av Toppserien, så er det vanskelig å forstå. Det er en stygg ripe i lakken for dem som står bak at dette skulle gjennomføres.

– Ikke bra nok

Også Kolbotn erkjenner at dette ble en løsning som ikke var god, men at det var den eneste muligheten til å få gjennomført kampen innenfor tidsfristen til Norges fotballforbund.

– Vi er kjempelei oss. Dette er ikke på noen måte bra nok i det hele tatt. Vi jobber steinhardt for å heve standarden for jentefotball og i Toppserien. Kolbotn er en klubb med lang tradisjon, så dette er helt krise, sier styreleder Monica Ottesen.

Hun påpeker at speakeranlegget ikke fungerte som følge av regnet, og at Kolbotn hadde skaffet en rekke folk fra klubben på dugnadsvirksomhet for å bidra rundt kampen.

– KFUM ofret mye for å hjelpe oss så godt som mulig. Vi er kjempelei oss for at det ble som det ble. Å gi noen skylden for noe vil ikke være hensiktsmessig, men vi må prøve og lære av dette og gjøre det bedre. Dette er Norges beste damespillere og de må behandles tilsvarende, sier styrelederen.

– Ikke på nivå med Toppserien

NFF-LEDER: Rune Pedersen Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Rune Pedersen, som er seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, sier at man foreløpig ikke har hørt noe fra dommerteamet eller lagene.

– Vi vet at det var en hasteavgjørelse i forbindelse med kampen. Tidspunktet gjør at standarden kanskje ikke var på nivå med Toppserien, sier han.

Ifølge Pedersen tok NFF det for gitt at det var garderober til lagene da Kolbotn anskaffet en reservearena, og understreker at klubbene er ansvarlige.

– Så lenge KFUM Arena er klassifisert som OBOS-arena, så er den godkjent for Toppserien. Men at garderober ikke er tilgjengelige, er en avtale mellom utleier og arrangør, sier Pedersen.

Førstkommende helg tar Kolbotn imot serieleder LSK i en NRK-sendt kamp klokken 15.00. Da er værprognosene noe bedre, men klubben lover å ha et alternativ klart uansett.

– Så lenge det ikke er styrtregn så har vi en fin stadion. Og blir det eventuelle endringer vil dette bli kommunisert i god tid slik at vi får en fin gjennomføring for alle parter, forteller Monica Ottesen.

Kolbotn opplyser i en pressemelding etter at dette intervjuet ble gjort at helgens kamp mellom Kolbotn og LSK Kvinner er flyttet fra Sofiemyr til Jessheim Stadion.