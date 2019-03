Johaugs beskjed til kritikerne: – Det er ikke bare å hente gullmedaljer

«Ja», svarer Johaug kontant når hun får spørsmål om det stilles for store krav til de norske langrennsjentene.

– Vi er godt vant. Vi vet hva slags krav som stilles. Men det er mer en lettelse enn at man blir glad av å vinne skirenn.

FØLG FRA 11.55: Kvinnenes VM-tremil

Det sier Johaug om kravene fra det norske folk etter at stafettlaget, i særdeleshet Astrid Uhrenholdt Jacobsen, og trenerne fikk kritikk for både uttak og taktikk underveis i konkurransen som endte med svensk lag-gull, mens Norge måtte ta til takke med sølv for første gang på ti år.

– Vi må ikke bli så kravstore at det bare er gull som er godt nok. Det er kjempebra å ta en sølvmedalje. Skal man holde på med idrett når man bare står øverst på pallen, så kjenner man ikke noen glede og mestringsfølelse til slutt, sier hun til NRK.

– Alle gjorde sitt beste

– Det er viktig å dra ned forventningene noen ganger og virkelig sette pris på at man tar det gullet. Så vinner man sølv og bronse også. Det er vanvittig bra med tanke på hvor mange som går på ski, sier Johaug.

På spørsmål om hun føler at Jacobsen, etter å ha fått kritikk for taktikken på hennes tredje etappe, ble «sparket mens hun lå nede», svarer Johaug slik:

– Ja, jeg føler det. Alle gjorde sitt beste. Det er ikke noe mer vi får gjort med det. Alle gikk et kjempeløp, mener hun, som lørdag går sin siste VM-distanse med 30 kilometer i fristil sammen med Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga her i Seefeld.

FALT AV: Astrid Uhrenholdt Jacobsen klarte ikke følge tempoet til Charlotte Kalla. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hadde ikke vært motivert uten tap

Vidar Løfshus hadde også fått med seg kritikken mot den norske leiren etter stafetten.

– Min refleksjon er at det aldri er bra nok. Vinner du for mye, så er det galt. Vinner du for lite, så er det feil også. Publikum setter nok pris på spenning, det gjør vi også, sier Løfshus.

Han forteller at hvis det hadde vært sånn at han bare kunne ta på seg «Norge-jakken» og visst at han skulle ta imot gull, så hadde han ikke vært motivert for jobben. Slik er det altså ikke. Det er stikk motsatt, mener Løfshus, som etter hvert svarer litt mer konkret på Johaugs utspill.

– Det er nok en oppgitthet over kravsmentaliteten. De skal på død og liv henge seg på når ting ikke går som man har håpet. Det er bra, det er sånn det er i sport, det.

– Når det er sagt, så er jo de som er kritikere og eksperter, de er jo der for å se ting fra en annen vinkel og gjør idretten interessant sånn sett. Det lever i hvert fall jeg godt med, sier Løfshus.