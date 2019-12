Johaug studerte Klæbos thrillerduell mot Sundby: – Hun er ekstrem

– Hun tar ingenting for gitt. Hun er ekstrem, sier Pål Gunnar Mikkelsplass, en av Johaugs trenere.

– Jeg forventer at toppidrettsutøverne er der. Vi trenere kan komme med råd, men jeg håper utøverne er sugne på å plukke opp ting. Det er nok litt ujevnt på det punktet, men at Therese er der, det overrasker meg ikke, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

Leder overlegent

Denne uken ankommer Johaug Lenzerheide for å forberede seg til Tour de Ski-starten i den sveitsiske byen.

Johaug har fortsatt der hun slapp etter sist sesong. 31-åringen har vært den soleklare eneren på distanserenn på damesiden så langt.

IKKE OVERRASKET: Ole Morten Iversen er ikke overrasket over Therese Johaugs detaljarbeid. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hun leder verdenscupen overlegent etter fire konkurransehelger. Johaug står med 541 poeng totalt. Det er 145 poeng ned til Heidi Weng på andreplass.

Men bak en del av de overlegne seirene ligger det mer enn bare lange høydeopphold, sykdomsfrie perioder, og utallige treningstimer.

Storfavoritt

Under verdenscuphelgen i Davos for snaue to uker siden, snakket NRK med Johaug om hvordan, og ikke minst hvorfor, hun som er så overlegen i konkurranser bruker video i forberedelsene for å bli bedre. Hun avslørte detaljer fra denne sesongen og er åpen på at hun også denne uken kommer til å sette seg ned for å se gamle løp.

Men først skal vi tilbake til begynnelsen av desember for å finne det beste eksempelet på Johaugs videoforberedelser.

Før 15 kilometeren med skibytte på Lillehammer var hun naturligvis storfavoritt. Frida Karlsson gikk ikke. Heller ikke Ingvild Flugstad Østberg. Charlotte Kalla var ute av form og Ebba Andersson skadet.

Johaug hadde i tillegg vunnet fire distanserenn i forkant, dersom man inkluderer langrennsåpningen på Beitostølen.

Men selv om løpet endte med å bli en eneste lang parademarsj for Johaug, og hun vant med over minuttet til neste dame på resultatlistene, hadde hun forberedt seg på absolutt alle scenarioer kvelden før. Da tok hun en telefon til trener Mikkelsplass.

NÆRT SAMARBEID: Mellom Therese Johaug og Pål Gunnar Mikkelsplass, her fra NM i friidrett tidligere i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De ble enige om at skistjernen ikke kunne tillate seg å tenke at det ville bli plankekjøring i løypene på Lillehammer, men for eksempel at det skulle bli en duell i avslutningen.

Det var også tilfellet da 30 kilometeren med skibytte ble avgjort i herreklassen i 2017. Den thrilleren stod mellom Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg har studert Johannes i mange skirenn. Både sprint og distanserenn. Men nå så jeg på hvordan han løste det for to år siden. Hvordan han gikk inn i bakken, tok den siste «kulen», og tok tre eller fire stavtak flere enn Martin der, skjøt fart inn på oppløpet og tok ham, sier Johaug.

Denne duellen, mellom Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo, har Therese Johaug studert flere ganger. Du trenger javascript for å se video. Denne duellen, mellom Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo, har Therese Johaug studert flere ganger.

– Man må se for seg alt, selv om muligheten kanskje ikke var så stor, så handlet det om å se hva som kunne være lurt den siste kilometeren eller siste fem hundre meterne, sier Mikkelsplass.

– Det handler om sulten til å bli bedre. Den har jeg i meg. Det er kanskje derfor jeg har lyktes også, sier Johaug.

Forberedt på alt

Denne sesongen har Johaug brukt mye tid på å studere flere av de norske landslagsutøverne på video. Aller mest har hun studert Klæbo. Hun går gjennom detaljer i løpene hans i sprint og distanse.

– Hvordan han går bakker, hvordan han bruker armene og føttene. Stavsettet og skisettet. Hvor høyt han står med hoften når han spurter. Der har jeg mye å lære. Av guttene, men også av andre jenter, sier 31-åringen.

På NRKs spørsmål om hvorfor hun gjør dette, når hun tross alt stort sett er overlegen, svarer Johaug at hun fortsatt er like nervøs før hvert skirenn som tidligere.

– Og jeg trigges av det å konkurrere. Ethvert skirenn har sin historie. Plutselig kan folk være med, ta noen steg, henge på og ha en god dag.

DETALJFOKUSERT: Therese Johaug tar ingenting for gitt før skirenn. Foto: Gian Ehrenzeller

Må tenke at noe kan skje

Mikkelsplass er klar på at Johaug ikke kan la noe komme som en overraskelse. Muligheten er tilstede for at det blir en duell, hun kan ikke gardere seg mot fall eller helt uforutsette ting før skirennene.

Han mener 31-åringen er nødt til å lære og etterligne de som driver frem utvikling og at det ofte er de aller beste herreløperne.

– Hun har blitt mer interessert i dette etter hvert, sier han.

Men legger til følgende:

– Du skal ikke tenke at du går på trynet, men det må innom tankene i forberedelsene. Det er uendelig med ting å ta tak i, selv om hun er best.

Ser tidligere løp fra tour-destinasjon

Førstkommende lørdag starter Tour de Ski i Lenzerheide med to konkurranser som blir utfordrende for Johaug. Det begynner med en ti kilometer lang fellesstart lørdag. Søndag er det sprint.

For Johaug er det også et sted det er lenge siden hun har konkurrert. Sist gang det var renn i Lenzerheide var under touren i 2017. Da var hun utestengt.

– Jeg kommer til å se hele løp i ett for å se hva som skjedde, hvordan løpene utviklet seg, hva som blir viktig i de ulike partiene av løypene og hvordan det ble løst best mulig. Også på sprinten, der sekunder og tideler er viktig både her og der, sier Therese Johaug.