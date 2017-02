Johaug: – Jeg gikk på en smell etter høringen

– Jeg kjente etter høringen at jeg gikk på en ganske stor smell. Da var det ikke noe kult å være langrennsløper og holde på med dette, og skigleden ble litt borte, sier Johaug til NRK.

To uker har gått siden Johaug-høringen på Ullevaal. Siden den gang har langrennsløperen vært i Pyeongchang, for å studere OL-løypene og finne igjen motivasjonen etter en turbulent periode.

28-åringen forteller at det ikke har vært lett å gå og vente på dopingdommen.

– Det er jo nervepirrende, og jeg kjenner at en kanskje ikke er i topp humør hele tiden. Man går hele tiden og tenker på hva det eventuelt kan bli og jeg ser egentlig bare frem til å få svaret og til å ha noe å forholde meg til slik at jeg kan legge opp et løp fremover.

Håper på å bli frikjent

Therese Johaug venter på svar om hvor lenge hun blir nødt til å trene alene. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Etter at Johaug testet positivt på det anabole steroidet Clostebol la Antidoping Norge ned en påstand om 14 måneders utestengelse. En eventuell straff på 14 måneder vil gjøre at Johaug rekker å delta i OL i Sør-Korea neste år, noe Johaug har omtalt som sitt store mål.

Selv om hun ikke har gitt opp håpet om å slippe straff, forbereder hun seg på at det kan en stund til hun får gå skirenn igjen.

– Jeg håper jo på at jeg kan bli frikjent, men jeg vet jo at det skal holde hardt og jeg er realistisk oppi dette, og jeg har i bakhodet at jeg kan gå ett år og jeg kan få 14 måneder, sier Johaug, som ikke har bestemt seg for om hun vil anke en eventuell dom:

– Rart å møte resten av gjengen

Mens resten av skilandslaget forbereder seg til VM i Lahti, er Johaug nødt til å trene alene.

– Jeg har ikke lov til å trene med dem, jeg må trene for seg selv. Det blir bare et hei og hå, og så får vi heller møtes på fritiden som venner.

Før sesongen drømte Johaug om å bli VM-dronning. Derfor synes hun det er ekstra tøft å møte lagvenninnene når hun trener i de samme løypene på Sjusjøen.

– Det er veldig rart å gå her og møte på resten av gjengen som holder på å forberede seg til et mesterskap som jeg også på en måte har hatt som det store målet mitt denne sesongen her, sier hun.

– Det er på en måte klart det er en prosess som har gått over tid, men jeg kjenner at tiden fremover nå blir kanskje litt ekstra tung, siden VM var målet mitt.