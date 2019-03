– Jeg hørte rykter om at hun (Neprjajeva) kanskje hadde falt. Det er uansett ikke noe morsomt, man vil ikke at folk skal ha uhell. Men jeg skal holde tunga rett i munnen til jeg står her i morgen, og forhåpentligvis fortsatt jeg kan ha på meg den her, sa Østberg og viste frem den gule sammenlagttrøya, som indikerer at hun leder verdenscupen.

For første gang denne sesongen så var det ikke Therese Johaug som står øverst på pallen etter et distanserenn. Hun måtte se seg slått av Stina Nilsson.

Men minst like spennende som dagens spurt, var kampen om verdenscupen sammenlagt.

– Ting snur fort

Før dagens renn hadde Østberg 113 poeng på russiske Natalja Neprjajeva, og hun jaktet fler.

Allerede etter én av tre runder var Neprjajeva langt bak. Russeren hadde 20 sekunder opp til Østberg og Johaug i tet, og mange løper mellom dem.

TAPTE TERRENG: Natalja Neprjajeva hang ikke med på dagens 10 kilometer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det begynner å bli en så stor luke i sammendraget at det bare er sykdom som kan gjør at hun ikke kan vinne verdenscupen, sa Torgeir Bjørn om Ingvild Flugstad Østberg da målstreken nærmet seg.

Østberg krysset målstreken som nummer tre, Neprjajeva som nummer 23.

Dermed økte hun ledelsen til 144 poeng. Men Østberg vil ikke ta seier på forskudd

– Jeg holdt på å kjøre ut selv i dag. Plutselig snur det, men jeg skal gjøre alt jeg kan, sier Østberg.

– Jeg får ikke gratulerer deg med verdenscupseieren?

– Nei, dessverre. Jeg har vært med på nok skirenn og tourer til å vite at ting snur fort.

– Hun hang som et slips

Therese Johaug er ikke med i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen, og i dag måtte hun se seg slått på et distanserenn i verdenscupen. Det for første gang denne sesongen.

2.-PLASS: Therese Johaug tapte spurten mot Stina Nilsson. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP

– Jeg synes jeg gjør et veldig bra løp i dag. Med det føret som er her, og den løypa, så er jeg kjempefornøyd. Jeg kjemper helt til slutten, og Stina knuste meg ikke så mye som hun gjorde på VM-stafetten. Det er litt artig, sa Johaug til NRK etter rennet.

For selv om dalsbygdingen prøvde og prøvde underveis, klarte hun ikke kvitte seg med Stina Nilsson.

– Det var vanskelig, hun hang som et slips på oss, hun er i kjempeform, sa Johaug etter rennet.

På oppløpet snek svensken seg forbi, og sikret seg sin andre seier på to dager.

Mini-touren i Canada avsluttes med 10 kilometer jaktstart søndag.