Først meldte Norges Skiforbund at verken Hans Christer Holund, Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger stiller til start under jaktstarten.

– Det er basert på at det er fryktelig kaldt her. Det kan hende det blir skirenn som er akkurat innenfor på reglene, men de synes det var fryktelig kaldt i går og kjente det i lungene. De vet de har viktige helger foran seg. De ønsket ikke å ta noen sjanser i kulda her, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Det er for kaldt

Men heller ikke Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg stiller til start. Det bekrefter sprintlandslagstrener Arild Monsen til NRK søndag klokken 13:05.

– Den siste avgjørelsen er tatt nå, det kommer ingen norske herrer til start, sier Monsen.

– Vi har vært påmeldt rennet her i dag. De tre første sa ifra at de ikke ville gå før oppvarming. Pål, Erik og Johannes ville kjøre en prosedyre og kjenne etter. Jeg og legen har vært her, hatt kommunikasjon med dem og har landet i samråd alle sammen: Vi går ikke.

De norske gutta på sprintlandslaget, med Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Erik Valnes diskuterer med den norske landslagsledelsen og trener Arild Monsen i målområdet søndag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Monsen begrunner det slik:

– Det er for kaldt. Det er innenfor kuldegrensen. Men de langtidsvirkningene som det kan få for luftveier... Da kom vi til at de prøver med litt pusting på oppvarmingen. Men dette ville vi ikke, det kommer mange andre kamper senere, sier sprintlandslagstreneren.

I tillegg har Anna Svendsen også meldt at hun ikke stiller under søndagens renn på grunn av værforholdene.

– Noen synes helse er viktigere enn penger

IRRITERT: Iivo Niskanen, her fra lørdagens 15 kilometer intervallstart i klassisk. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Lørdagens vinner og mannen som ville gått ut først av samtlige herreløpere, Iivo Niskanen, bekrefter til NRK at han ikke kommer til å stille til start han heller.

– Noen synes helse er viktigere enn penger, sier han, og tenker dermed på at det er dyrt å avlyse skirenn.

Han ble deretter spurt om han synes rennet burde blitt kansellert.

– Ja, det burde det vært. Det er 75 kilometer i timen i utforkjøringene her og det er helt sikert over 20 minusgrader. Så det er ikke bra for utøverne og heller ikke før OL, sier Niskanen.

Temperaturer ned mot 23,2 minusgrader

Avgjørelsen fra de norske herrene kommer etter stor usikkerhet om jaktstarten for både kvinner og menn ville gå som planlagt søndag.

Temperaturene har variert mellom alt fra 19 til 23,2 minusgrader i langrennsløypene. Blant annet måtte damene, med Therese Johaug i spissen, avbryte oppvarmingen. Damenes renn ble også utsatt.

Men gjennom formiddagen har gradestokken endret seg til det positive og temperaturene steget. Nå melder juryen i Ruka at det blir skirenn i Ruka der herrene begynner klokken 12:30 norsk tid.

Men helt uavhengig av om langrennet skal gjennomføres, har altså fire norske utøvere sagt et klart nei og tar ingen sjanser.