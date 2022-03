Johaug angret seg på siste runde: «Seriøst, bør jeg gi meg nå?»

– Det er rart. Jeg tenkte på det da jeg gikk opp Mørdarbakken siste gang «Det her er tullete». Det er det som gjør det så vondt. Jeg er ikke lei. Jeg er ikke lei av å trene. Jeg er ikke lei av å konkurrere. Jeg er ikke lei av å reise på tur, sier en tårevåt Johaug til NRK på spørsmål om hvordan er det å gi seg.

Hun var tydelig preget etter målgang.

– Føles det fortsatt riktig å avslutte karrieren her?

– Nei, hehe! Jeg tenkte på det på siste runde: «seriøst, bør jeg gi meg nå?». Men det er fint å avslutte med en god følelse. Jeg vet at beslutningen min er riktig. Men akkurat nå vil jeg trene, konkurrere og fortsette verdenscupen neste år. Men jeg vet at det er til det beste, svarer hun til TV3.

ALDRI I TVIL: Therese Johaug hadde full kontroll på konkurrentene på 10-kilometeren i svenske Falun. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Bedt av rivaler om å ikke slutte

Johaug seiret med hele 35,9 sekunder ned til svenske Jonna Sundling, som ble nummer to på lørdagens 10 kilometer i Falun.

– Det er mange som har prøvd å puste deg i ryggen. Nå var det Jonna Sundling som sto her og sa at «Therese har vært mitt store forbilde. Det henger bilder av henne på jenterommet hjemme.» Hva tenker du om Sundling som en mulig arvtaker?

– Jonna er absolutt en arvtaker i fremtiden. Jeg blir veldig rørt når jeg hører de sier det de sier.

Johaug forteller videre at både Sundling og Frida Karlsson har kommet bort å sagt at hun har vært et forbilde for dem og bedt henne om å ikke slutte.

– Frida kom bort her og sa «jeg kommer til å se deg i Ruka. Jeg kommer til å sørge for at du er i Ruka». Det er utrolig hyggelig å høre at jeg har betydd mye for de andre løperne – ikke bare i Norge – men også internasjonalt. At de har sett opp til meg og hatt meg som et forbilde er noe jeg verdsetter utrolig høyt.

PALLEN: Therese Johaug, Jonna Sundling og Jessica Diggins utgjorde pallen i Falun. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Hylles

Skiesset annonserte for drøy en uke siden at hun slutter som langrennsløper på toppnivå etter sesongen.

Hun har fra før sikret distansekula i verdenscupen, men med seieren økte hun marginen ytterligere.

– Jeg følte at hodet mitt stoppet i Holmenkollen. Denne uken har jeg vært veldig sliten. Jeg skulle kjøre til Falun på torsdag, men kroppen min var helt gåen så jeg måtte vente til fredag. Men når du står til start, husker du hva du skal gjøre. Det er vanskelig å tenke på at dette er siste verdenscuprenn.

Etter rennet var lagvenninnene full av lovord om Johaug.

– En helt fantastisk karriere. Jeg kjørte fem timer med henne i bil i går og jeg føler jeg har fulgt henne i tykt og tynt. Hun har lært meg og mange andre på laget hvordan man skal trene og hva som kreves for å være i toppen. Den arven prøver jeg å lære videre til de yngre utøverne, sier Ragnhild Haga til TV3.

– Hvordan blir det å være på landslaget uten Therese Johaug?

– Vi får se hvordan det blir. Folk kommer og går. Det er ganske kjedelig, sier Heidi Weng til TV3.

Weng nummer fem

Weng leverte en god konkurranse og endte på 5.-plass. Hun har ytret at hun etter sesongen bestemmer seg for om det blir mer langrennssatsing på henne.

– Jeg kommer sikkert til å fortsette, men det har vært to tøffe år. Det har vært to ekstremt tøffe måneder. Jeg synes det har vært ekstremt tungt, sier Weng til TV3.

I TENKEBOKSEN: Heidi Weng. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Marte Skaanes gjorde også et godt renn og havnet på 9.-plass. Ragnhild Haga ble fjerde beste norske på en 11.-plass. Jessica Diggins tok tredjeplassen.

Av øvrige endte Lotta Udnes Weng på 19.-plass, Karoline Simpson-Larsen på 23.-plass og Tiril Udnes Weng ble nummer 30.