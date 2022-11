VMs toppscorer stoppet Nederland – så måtte han ut på båre

Nederland og Ecuador sto begge med tre poeng etter første VM-kamp, men måtte nøye seg med ett hver etter 1-1 fredag kveld. Cody Gakpo scoret først for de oransje, før VM-toppscorer Enner Valencia utlignet med sitt tredje mål i turneringen.

Kampen var kun seks minutter gammel i Doha da Davy Klaassen vant ballen fra Ecuadors Moisés Caicedo, før han spilte videre til stjerneskuddet Cody Gakpo. PSV-spilleren tok med seg ballen et par steg før han hamret den i nærmeste hjørnet.

– En suser av en avslutning. Det må være over 100 kilometer i timen, det er ikke nubbesjanse for keeper å ta den, sa NRKs radiokommentator Olav Traaen.

Det var Gakpos andre scoring på like mange kamper i VM.

Men kun fire minutter ut i andre omgang kunne Ecuador juble. Pervis Estupiñán prøvde lykken, og på returen var spydspiss Enner Valencia, som enkelt satte inn utligningen.

Da tok Ecuador over kampen fullstendig. Etter drøye timen spilt ble Valencia servert 45 grader, men skjøt rett i blokka. Returen havnet hos Gonzalo Plata, som hamret til på direkten, og ballen suste i tverrliggeren.

Det ble den største sjansen etter de to målene, og dermed står Nederland og Ecuador med fire poeng hver. Førstnevnte møter Qatar i siste gruppespillskamp, mens Ecuador møter Senegal som fort blir en avgjørende kamp om å gå videre i gruppa.

Ett stort minus for Ecuador var at toppscorer Valencia satt seg ned og måtte ut på båre like før slutt, hvor han fortvilende holdt seg for øynene.