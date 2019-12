Jesus-perle da City slo tilbake

Gabriel Jesus viste knallform og scoret to mål da Manchester City slo Burnley 4-1 på bortebane. Seieren kommer etter det overraskende poengtapet borte mot Newcastle (2-2), og nå er de lyseblå åtte poeng bak Liverpool før ligalederne møter Everton onsdag. Rodri og Riyad Mahrez scoret også for gjestene, mens Robbie Brady reduserte for Burnley.