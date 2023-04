– Jeg synes det er et håpløst konsept. Som skihopper får du ikke frem noen av kvalitetene dine, sier han til NRK.

Han snakker om et konsept som foreløpig har fått navnet «individuell kompakt». Her er avstanden løperne går ut med i langrennet avgjort på forhånd.

Vinner du hopprennet starter du uansett seks sekunder foran nummer to, tolv sekunder foran nummer tre og så videre. Samtlige løpere i feltet går ut innenfor 1,5 minutt. I det nye formatet skal kvinnene gå 5 kilometer og mennene 7,5 kilometer.

I dag brukes Gunder-metoden for å bestemme tidsdifferansen mellom utøverne før langrenn. Her er ett poeng i bakken verdt fire sekunders forsprang i skiløypa.

SUVEREN: Jarl Magnus Riiber er kombinertsportens beste hopper. Foto: Geir Olsen / NTB

Riiber har vært kombinertsportens suverent beste skihopper de siste sesongene, men vil ikke få den samme fordelen av sine lange svev med det nye konseptet.

– Jeg er for at kombinert skal være kombinert. Den beste hopperen og den beste langrennsløperen skal vinne til slutt. Gjør du det på denne måten er lista allerede tuklet med, mener han.

– Det er ikke vits å hoppe?

– Nei, egentlig ikke. Du går opp og hopper, og så er det ett fett om du hopper bra eller dårlig, sier Riiber, som frykter at FIS prøver å begrense hans dominans.

Riiber har vunnet verdenscupen sammenlagt fire av de fem siste årene, og vant fire VM-gull av fire mulige i Planica i vinter.

FIS forklarer

Renndirektør i FIS, Lasse Ottesen, forklarer at det nye konseptet er foreslått å brukes i tre-fire av verdenscuprennene kommende sesong. Majoriteten av rennene vil fremdeles gå på tradisjonelt vis.

Han forklarer at de har IOC på nakken, og at de ønsker å se på alle muligheter for å gjøre kombinert mer spennende. De ønsker mer blest om sporten og vil forsøke å fange nye, yngre fans.

Gjennom vinteren var det flere møter mellom IOC og kombinertleiren, hvor blant annet kombinertsportens videre eksistens i OL-sammenheng har vært diskutert.

RENNDIREKTØR: Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Først og fremst ønsker vi selvfølgelig å fornye oss. De siste tre-fire årene har kombinertutøverne utviklet seg voldsomt. Riiber er en av årsakene til at feltet har utviklet seg veldig godt i hoppbakker, sier Ottesen og fortsetter:

– Samtidig har gjennomsnittlig langrennstid gått ned med over ett minutt. Man hopper bedre og går fortere. Vi må henge med på utviklingen, og det er en av grunnene til at vi diskuterer nye formater.

De nye formatene er foreløpig på forslagsstadiet. Utøverne er invitert inn til å ha et ord med i laget, men endringene skal behandles på FIS' kalendermøte i Dubrovnik 5. mai.

Moan støtter Riiber: – Spiller ingen rolle

Magnus Moan tok i sin tid 25 verdenscupseirer og en drøss med medaljer i både OL og VM. Trønderen var spesielt kjent for styrken i langrennsløypa, men støtter Riibers motstand mot det nye formatet.

– Man tar jo vekk hele konseptet med Gundersen og å skape seg et godt utgangspunkt etter hoppingen. Satt på spissen, så spiller det ingen rolle hvor godt du har hoppet, sier Moan.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn er klar på at det nye systemet vil favorisere de beste langrennsløperne.

– Man prøver hele tiden å finne forandringer for å gjøre kombinertsporten mer attraktiv. Vi hadde en fellesstart hvor hopperne hadde en kjempefordel. Med dette nye konseptet og at man også går 12,5 kilometer istedenfor 10 kilometer, så kommer langrennsløperne mye mer til sin rett. Jeg synes det er greit å prøve dette til vinteren og så får man evaluere etterpå, sier Bjørn.

KOMBINERTTRIO: Magnus Krog, Magnus Moan og en 18 år gammel Jarl Magnus Riiber kunne juble for en helnorsk pall i Ramsau i 2015. Seieren var Moans siste individuelle verdenscupseier. Foto: Kerstin Joensson / AP

Mener FIS tar grep mot Riiber

Et annet av forslagene er å nemlig øke langrennet i standarddistansen fra 10 til 12,5 kilometer for menn og fra 5 til 7,5 kilometer for kvinner.

– Veldig mye er tiltenkt for at hovedfeltet skal komme tettere opp til meg, sier Riiber, som spekulerer i om reformene i kombinertsporten er laget for å begrense hans dominans.

– Det er ingen forslag på det bordet annet enn skiflygning som er positivt for min del. Samtidig så endrer det bare tankesettet litt. Man må begynne å vektlegge langrenn litt mer, sier Riiber.

Moan er positiv til å øke langrennsdistansen, i hvert fall i enkelte renn, og mener også at det vil gagne Riiber – som med gode utgangspunkt fra hoppbakken kan tillate seg roligere åpninger enn konkurrentene.

– Det er ikke Jarl sin feil at han er så god som han er. Han har satt den standarden i bakken og også i løypa, når han er i form. For å bevare spenningen og gjøre produktet kombinert mer attraktivt, så skjønner jeg at de er nødt til å prøve noen endringer. Det er ikke første gang i historien det, sier Moan.

– Han må vel venne seg til at de gjør alt for å stoppe Riibers suverenitet, sier Bjørn.

Ottesen avviser at de er ute etter å ødelegge for den norske stjernen. Ifølge renndirektøren har de fått tilbakemeldinger på at rennkalenderen deres er for lik, og at de søker fornying.

– Det er viktig for oss å poengtere. Vi forandrer ikke formatene ut ifra de utøverne vi har eller de sterke sidene til ulike nasjoner. Selvfølgelig håper vi at det skal være litt mer spennende enn at Riiber går i front alene hvert eneste renn. Men hvis han er så suveren, så skal ikke vi ta fra ham det og straffe ham fordi han hopper lenger enn de andre, sier Ottesen.