Jansrud etter ny seier i Lake Louise: – Jeg har mer å gå på

– Jeg var gira på å kjøre fort i dag, sier han.

Kjetil Jansrud vant både i Lake Louise og super-G-cupen sammenlagt i fjor, og søndag viste han at det ikke var noen tilfeldighet.

Nordmannen leverte en nærmest feilfri konkurranse, og en etter en måtte konkurrentene legge seg bak Jansrud på resultatlisten.

– Bra, men litt rufsete

Vinstra-gutten revansjerte seg dermed kraftig fra lørdagens litt skuffende utfor og kjørte ned til sesongens første seier - 0,14 foran Vincent Kriechmayr fra Østerrike og 0,21 foran sveitsiske Mauro Caviezel.

– Det var bra, men også litt rufsete. I dag skulle jeg sørge for at det ikke var kjøringen det stod på, sier Jansrud, og sikter til lørdagens utfor.

– Jeg tror jeg var heldig med startnummeret. Jeg kom akkurat på riktig side når forholdene ble dårligere, forteller han til NRK.

– Var litt feig

Aksel Lund Svindal er nærmest på hjemmebane i Lake Louise. Han har vunnet super-G her hele seks ganger.

Til sammen har Norge nå vunnet super-G i Lake Louise hele åtte år på rad.

Veteranen leverte et svært godt gjennomført super-G søndag, og viste at han blir å regne med også denne sesongen - til tross for problemene med kneet.

Svindal kjørte ned til ledelse fra startnummer fem.

Det holdt likevel ikke mot sterke løpere som Jansrud og Vincent Kriechmayr, og han ble etter hvert skjøvet ned til en 5.-plass.

– Jeg synes mye av det er veldig bra, men jeg har litt for mye respekt for henget. Jeg er litt for feig, rett og slett, sier han til NRK.

Sterk norsk innsats

Adrian Smiseth Sejersted ble norsk overraskelsemann i Lake Louise med en svært sterk 8.-plass. Aleksander Aamodt Kilde endte på 12.-plass, 1,01 sekunder bak Jansrud. Stian Saugestad kjørte dessverre ut.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var rett og slett veldig veldig vanskelig, sier Sejersted etter sin nest beste plassering i verdenscupen.