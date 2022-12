Utøvarar i ordkrig etter krasj: – Håplaus manøver

– Slik kan ikkje James Clugnet gå. Om og om igjen gjer han feil undervegs. Det er ein håplaus manøver av briten, seier NRKs ekspert Torgeir Bjørn etter at Clugnet kom for tett på Erik Valnes i siste sving før oppløpet.

Clugnet gjekk i bakken, og eine staven brakk. Då slo han oppgitt med armane, og var tydeleg irritert på nordmannen som kom seg heilskinna i mål, og vidare til semifinalen som nummer to.

Johannes Høsflot Klæbo vann sprinten oppskriftsmessig. Italienske Federico Pellegrino blei nummer to, medan Even Northug blei nummer tre.

Forbanna

Etter kvartfinalen møtte Clugnet NRK i pressesona, og han var irritert.

SKUFFA: Britiske James Clugnet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er så kjedeleg. Eg følte meg så bra, eg har nesten aldri følt meg så bra. Det er ikkje ofte det er folk frå Storbritannia som går fort på ski, så det er kjedeleg at eg ikkje går vidare, seier han.

Briten meiner at Valnes hadde all skuld i at han gjekk i bakken.

– Ja, eg tykkjer det. Eg tykkjer ikkje det var min feil, men vi får sjå på bileta og sjå kva juryen seier. Når du er i konkurranse er det lett å føle at det er andre folk sin feil, men vi får sjå, seier han.

Fyrer tilbake

Erik Valnes, som feila i å ta seg vidare frå semifinalen, er ikkje einig i James Clugnet sin vurdering av situasjonen.

– Eg visste at det var viktig at eg fekk den linja. Eg meiner at eg ikkje skal trenge å bremse. Det var klønete av han, synest eg, seier Valnes til NRK.

KLØNETE: Valnes meiner Clugnet var klønete. Foto: Heiko Junge / NTB

Han meiner at ingen treng å bli straffa for situasjonen som oppstod, men at Clugnet nok bør tenkje over korleis han vurderer ulike situasjonar.

– Det er ikkje disk på nokon, det er jo ikkje det. Det er slikt som skjer, men du ser at Johannes Klæbo og dei som er der framme heile tida, dei hamnar aldri i slike situasjonar, seier Valnes.

Ekspertane i heit diskusjon

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland kan skjønne at Clugnet meiner det var Valnes sin feil.

– Spørsmålet er om Valnes rett og slett kom bakfrå. Det kan bli ein fin jurysak, for dei går såpass tett på kvarandre. Clugnet gjekk inn på skia til Valnes, det er heilt klart, men eg meiner Valnes kjem bakfrå i den situasjonen, seier Aukland i NRKs radiosending.

Det tykkjer ikkje NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Men samstundes så held ikkje briten seg inne på lista, og han er først, og har valt linja over svingen der. Det er ein liten nøtt, seier han.

NRKs kommentator Jann Post følgjer opp:

– Han kom seg aldri forbi Valnes, så han var på innersida heile vegen, seier Post.

– Ja, han var det. Eg meiner Valnes må stå imot eventuelle protestar der, seier Bjørn.

FALL: Clugnet på bakken i siste sving. Foto: Geir Olsen / NTB

Fleire sinte utøvarar

Juryen måtte tidlegare i konkurransen dele ut ein munnleg åtvaring til Thomas Helland Larsen, som dytta til ein konkurrent.

Og på kvinnesida var det ein svært oppgitt Amalie Håkonsen Ous, som fekk kvartfinalen øydelagd etter å ha blitt pressa av sveitsiske Lea Fischer i ein sving.

TRIST: Amalie Håkonsen Ous. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ho går veldig stressa, og går oppå meg inst i svingen. Kva kan eg gjere? Eg kan ikkje gå ut av løypa, seier Håkonsen Ous til NRK.

– Føler du at ho pressar deg ut?

– Ja, ho gjer jo det. Det er jo slik det er i sprint, men du kan ikkje gå oppå folk. Det kan du ikkje gjere.

Ho er ekstremt skuffa etter å ha fått spolert ein ypparleg sjanse i verdscupen på den måten.

– Kroppen kjennest veldig bra, og det er det som er så surt. Eg kunne kjempa mot Tiril Udnes Weng og Emma Ribom på slutten. Eg veit eg er god på slutten på denne sletta her. At eg ikkje får vist meg fram er kjempesurt og trist, rett og slett, seier Håkonsen Ous.

Tiril Udnes Weng blei nummer tre på sprinten, bak svenskane Emma Ribom på førsteplass, og Maja Dahlqvist på andreplass.