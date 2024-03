Jakob Ingebrigtsen møter Josh Kerr i mai

Premier League-klubbene ble ikke enige om EFL-støtte

Premier League-klubbene må tåle harde beskyldninger etter at det ikke ble oppnådd enighet om en økonomisk støtteordning for klubbene i Football League.

PL-klubbene møttes mandag på et hotell i London, og det var ventet at de omsider ville bli enige om en lenge imøtesett støtteordning for klubbene på de neste trinnene i fotballpyramiden. Det er snakk om rundt 900 millioner pund over seks år, der pengene i stor grad kommer fra TV-avtaler.

Britiske myndigheter sa tidligere i vinter at om Premier League-klubbene ikke selv vedtar en ordning for deling av inntekter, vil en slik ordning bli påtvunget dem.

– Jo lenger det ikke oppnås enighet, desto mer virker det som Premier League-klubbenes tidligere uttalelser bare var tomme løfter, sier Caroline Dineage, ifølge BBC. Hun er leder av parlamentskomiteen for kultur, medier og sport.

– Når de rikeste klubbene i landet parkerer bussen for å blokkere en avtale, bør vi si at tiden er ute og vedta lovendringer. Hver dag uten avtale er en trussel mot eksistensen til klubber i lokalsamfunn over hele landet, fortsetter hun.

Det er snakk om å oppnevne en uavhengig instans som skal avgjøre hvor mye Premier League-klubbene skal dele med resten av pyramiden.

Premier League hevder at klubbene er enige om en ny økonomisk fordelingsstruktur, men at en avtale med EFL (nivå to til fire) kan fullføres først når denne er formelt godkjent. (NTB)