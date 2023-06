Da må han bryte en dobbel grense. Roger Bannister var den første i historien som løp en mile på under fire minutter i 1954, en tid som er blitt en målestokk på mellomdistanse.

Skal Ingebrigtsen sikre seg sin andre verdensrekord i karrieren fredag, må han bryte den magiske grensen to ganger.

I 1997 løp kenyanske Daniel Komen nemlig to miles (3219 meter) på tiden 7.58.61. I Paris gjør Ingebrigtsen et forsøk på å ta rekorden.

– Det er litt morsomt når du setter det i kontekst. Fire minutter på en mile er en grense og nå skal jeg prøve to på rad. Det høres ut som tull, men samtidig har jeg løpt 14 sekunder raskere på en mile. Da bør det være mulig, sier Ingebrigtsen til NRK.

PERFEKT SESONGSTART: Jakob Ingebrigtsen vant sesongåpningen under Diamond League-stevnet i Rabat i slutten av mai. Det var på 1500 meter. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP

Fredagens forsøk er første gang Ingebrigtsen løper distansen i konkurranse, og motivasjonen er stor for å prøve å sikre seg en ny verdensrekord.

– Tanken er å lage litt show. Det er en litt uvanlig distanse og en ganske bra rekord. Det er gøy å prøve ting man ikke har prøvd før, forteller Sandnesgauken som har stor respekt for Komens tid:

– Som jeg har skjønt det er han den eneste i historien som har løpt to mile under åtte blank. Det sier jo litt.

Får ikke bil

Komens største triumf var VM-gullet på 5000 meter i 1997, men han står også oppført med to knallsterke verdensrekorder:

7.20,67 minutter på 3000 meter fra 1996

7.58,61 på to miles (3219 meter) fra 1997 NORGESVENN: Daniel Komen (t.h.) var på plass på det tradisjonelle jordbærpartyet før Bislett Games i 2005. Kenyaneren skulle løpe drømmemilen, altså halvparten av distansen som Jakob Ingebrigtsen løper fredag kveld i Paris. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I tillegg sto 7.24,90 som verdensrekord innendørs i 25 år før Lamecha Girma snek seg ned på 7.23-tallet i Liévin i februar i år. Nå mener han nyvinningene bidrar for mye.

– Verden forandrer seg og jeg vet at med den nye teknologien, som lysharer og skoene, kommer vi til å bli vitne til raskere tider. Det er bra for sporten, sier Komen i et intervju med kenyanske Nation.

Og derfor har han valgt å trekke lovnaden om å kjøpe en Mercedes til kenyanerne som klarte å slå rekordene hans.

Han tror nå at flere av rekordene hans står for fall.

– Jeg klarte å sette verdensrekord fordi det var vinter og jeg hadde trent godt, selv om jeg løp i feil sko. Jeg brukte sprintsko fordi på den tiden spesialiserte ikke managementet mitt seg på langdistanse. Hvis jeg hadde hatt de riktige skoene, hadde jeg løpt enda fortere, hevder Komen.

Kontant svar

Jakob Ingebrigtsen står hittil oppført med én verdensrekord på seniornivå. Den kom på 1500 meter innendørs i Liévin i 2022. Han har også europarekordene på 1500 og 5000 meter utendørs.

Han mener likevel at Komen tar feil når han hevder det er lettere å ta rekordene i dag.

– Det var kanskje mye enklere på 90-tallet. Det skal uansett løpes, så da gjenstår det å se. At det er enkelt tror jeg ingen kan påstå at det er, uansett hvor mye lys man har, svarer Ingebrigtsen kenyaneren flirende.

22-åringen sesongåpnet med seier på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Rabat 28. mai. Paris-stevnet blir sesongens andre start og den siste før han skal i aksjon på Bislett Games neste torsdag.

– Jeg tror på meg selv og mine egne evner til å løpe fort. 3000 meter er en ganske fin distanse som bør passe meg bra. Jeg gleder meg til å komme i gang og prøve. Jeg tror jeg skal løpe fort, men om det blir noen rekord vet man ikke før man ser løpet, sier Ingebrigtsen.

PS! Diamond League ser du på NRK. Jakob Ingebrigtsens verdensrekordforsøk starter fredag, klokken 20.42.