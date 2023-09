I en sal med rundt 100 mennesker fra internasjonal media, satt Jakob Ingebrigtsen ved siden av sin antatt største konkurrent i Diamond League-finalen og delte ut tips fra scenen.

Da det ble snakk om hvilken fart som kom til å bli satt og den amerikanske rekorden kom på bordet, kviknet både utøverne på scenen og salen til.

– Hvis løpet går i nærheten av så fort som i Diamond League – så kan jeg ta den, sier Yared Nuguse, som står med seier på 1500 meter fra London og Zürich denne sesongen.

– Hva mener du med «racet»? Hvis løpet går ut så raskt? spør Jakob Ingebrigtsen.

– Det spørs hvor fort konkurrentene og fartsholderne løper. Det kommer til å gå fort, kanskje 3,46 høy. Så jeg skal gå for det og se hva jeg kan løpe. Jeg løp 3.47 innendørs, så jeg håper jeg kan gjøre det litt fortere, sier Nuguse.

– Bare hold deg nær meg så lenge du klarer, så får vi deg under 46-tallet, smeller det fra Ingebrigtsen med et glimt i øyet.

Alan Webbs amerikanske rekord lyder 3.46,91.

Her kommer han med stikk til motstanderen Du trenger javascript for å se video.

«Et hyggelig forslag»

Salen fyltes umiddelbart med et ekko av latter. Nuguse trakk på smilebåndet. Han er den som flest ganger har vært nærmest Ingebrigtsen i årets Diamond League. To ganger har han vært nummer to. I nordmannens fravær har han vunnet to ganger.

Da NRK spurte hva han syntes om «rådet», svarte han med en viss dose ironi.

– Jeg ville ikke kalt det råd, men heller et hyggelig forslag. Det er teknisk sett slik alle løpene går. Hvis det gjør det, flott. Hvis det ikke gjør det, bra. Jeg er klar for alle scenarioer og klar for å vinne.

VINNER: Yared Nuguse vant i Zürich. Da stilte ikke Jakob Ingebrigtsen til start. Foto: Ennio Leanza / AP

Nuguse har som mål å slå den amerikanske rekorden og å vinne.

– Det er målene. Hvis jeg klarer begge: Flott. Hvis jeg klarer en: Bra. Jeg stiller alltid til start med troen på at jeg kan slå ham, svarer Nuguse med henvisning til nordmannen.

Verdensmester Josh Kerr er fortsatt eneste konkurrent som har slått Ingebrigtsen i et løp av betydning i 2023. Nordmannen forklarer det lille stikket slik:

– Jeg synes det er humor. «Det blir spennende løp. Vi skal mikse det opp» eller hva de kaller det. Men hvis jeg vil løpe fort, så legger jeg meg på harene og spør om en hard fart. Så blir det opp til dem å henge så langt de kan. Det er sånn løpene har vært i sommer. Man må si det som det er, sier Ingebrigtsen til NRK.

Avviser nytt rekordforsøk

Han har en personlig rekord på 3.46,46 på én engelsk mil. Steve Cram står med den europeiske rekorden på 3.46,32. Utgangsfarten tar sikte på å senke den.

Haren skal ha fått beskjed om å løpe de første 800 meterne på 1.51,50 minutter. Det er skjema til en fart midt på 3.44-tallet. Verdt å merke seg er at Hicham El Guerroujs verdensrekord åpnet på 1.51,8 de første 800 meterne.

Den lyder 3.43,13.

Ingebrigtsen avviser imidlertid at det er snakk om et verdensrekordforsøk.

– Nei, det er nok ikke det, sier Sandnes-gutten, som denne sesongen har satt verdensrekorder på to engelske mil og 2000 meter.

– Hayward field er en vanskelig bane, når det er 300 meter igjen er det alltid motvind. Så det kommer an på, vi må være heldige i et par runder. Hvis ikke har vi et bra løp. Jeg tror man må løpe fort for å vinne her.