Iversen garanterer fluorjuks når eliten samles – Norge forventer «razzia» mot smøretraileren

– Folk har jukset i idrett der det har vært doping. Det er mye enklere å legge fluor under skiene enn å blod-dope seg systematisk. Det vil bli jukset, det kommer til å skje, sier Emil Iversen til NRK.

– Dessverre tror jeg når det er basert på tillit, så er det noen som kommer til å bryte det. Så tror jeg ikke vi kommer til å bryte det. Såpass sterkt står vår moral. Men jeg forventer kanskje ikke det overalt, spesielt de som må ta innpå oss norske, sier sprintlandslagets Sindre Bjørnestad Skar.

Signerte dokument

NORGES SMØRESJEF: Stein Olav Snesrud, her i den norske smøretraileren denne uken. Foto: Morten Stenberg / NRK

I den norske smørebussen på Beitostølen står Norges smøresjef Stein Olav Snesrud. Han viser frem hyller tomme for produkter som inneholder såkalt C8-kjedet fluor. Det har gitt fantastisk glid i mange år.

Nå er det forbudt å selge og bruke både i EU og EØS. FIS (Det internasjonale Skiforbundet) har nå også et regelverk om det samme til verdenscupkonkurransene. Egentlig ønsket FIS et totalforbud, men har blitt utsatt fordi apparatet som skal avdekke fluor ikke er ferdig enda.

Derfor har ledere i Norges Skiforbund i stedet signert et dokument før denne sesongen om at de ikke skal bruke produkter med det utskjelte stoffet. Men det finnes ingen testing på hver arena som umiddelbart avslører om noen bruker det. Det er i stor grad basert på tillit.

Forberedt på razzia

Og det er en forskjell på C8- og C6-kjedet fluor, samt alternative produkter, og hvordan det presterer i en skiløype, ifølge langrennssjef Espen Bjervig.

– Jeg kan ikke gå rundt og mistenke folk. Vi har alle sammen skrevet under på et dokument om at vi godtar at vi får razzia (gjennomsøk) i traileren. Så det må vi stole på at folk gjør. Så får vi fokusere på det vi gjør. Vi har et knakende godt smøreteam, så om noen jukser, så skal vi ha like god fordel.

SKREV UNDER AVTALE: Espen Bjervig og det norske laget har skrevet under på fluor-avtale. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan det bli mye skuling på hverandre i verdenscupen til vinteren?

– Selvfølgelig kan det bli det. Vi får håpe FIS bruker de mulighetene de har til å gjøre noen kontroller – det hadde vært avskrekkende. Men jeg skal garantere at i de norske trailerne er alt som er ulovlig ryddet bort.

– Kan skade sporten

Skiløperne er også smertelig klar over at det blir et utfordrende år.

Simen Hegstad Krüger tror det blir en svært negativ effekt av mulige glidforskjeller til vinteren.

SKEPTISK: Simen Hegstad Krüger tror det vil bli mye fluor-spekulasjoner i vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det tror jeg dessverre vil føre til ekstremt mye spekulasjoner. Jeg håper virkelig at når dette forbudet kommer, så må man ha en god nok test. Hvis ikke blir dette, i hvert fall på elitenivå, problematisk. For med en gang noen har truffet med smurning eller har en god dag, vil det kunne føre til spekulasjoner og det tror jeg vil kunne skade sporten.

– Vil det nesten bli flaut å ha god glid, fordi de andre kan tro at du har jukset?

– Ja, potensielt kan det bli det, og det vil jo bli en parodi hvis det går til det punktet. Så jeg mener man må ha et testregime før man kan ha et forbud, sier Krüger.

Pål Golberg svarer slik på spørsmål om han har tro på det tillitsbaserte forbudet.

– Nei. Det har jeg ikke.

– Skulle gjerne hatt kontrollmulighet

Erik Røste er president i Norges Skiforbund og medlem av FIS Council (styret). Han er også blant dem som har jobbet hardt i en arbeidsgruppe med fluorutfordringen. Han innleder med å si at FIS er nødt til å følge EU-direktivet for salg og bruk av C8-kjedet fluor og ikke kan gi noen dispensasjon for bruk av det i sine konkurranser.

– Så skulle vi gjerne hatt en kontrollmulighet av det. Men vi har gjort det vi kan ved at samtlige nasjoner som ønsker å delta i verdenscup må signere at de forholder seg til det. Det gjelder også serviceteam og utstyrsleverandører, sier Røste.

FORSTÅR FRUSTRASJON: Skipresident Erik Røste. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Når NRK antyder at frustrasjonen også må tolkes dit hen at utøverne er frustrert over det manglende totalforbudet av fluor på grunn av et uferdig testapparat, svarer han slik:

– Det forstår jeg. Det er en krevende teknologi å utvikle. Det skulle vi gjerne ha klart. Da hadde ting vært enklere. Men det er under utøving.

– Og så er det viktig å presisere at jeg har fått innspill fra våre folk i spørsmålet om man skulle innføre et totalt fluorforbud basert på tillit. Men som våre smørere sa: Når man kan bruke C6-kjedet fluor, så har man en rettferdig mulighet til å konkurrere, sier Røste.