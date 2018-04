Tirsdag ble det kjent at Iversen ikke forlenger kontrakten som svensk kvinnetrener i langrenn. Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Iversen sier at utøverne kom med tilbakemeldinger på at han blandet seg for mye i det sportslige opplegget.

– Jeg tror de ønsker seg en annen type trener enn det jeg kan tilby dem, en som er mer typisk svensk. Når jeg har ønsket å stramme inn og være mer trener, bidra med mer treningsplanlegging og gjøre mer av det sportslige, så er tilbakemeldingene at det har blitt litt for mye, sier Iversen til NRK.

Han sier at treneren får mer av det administrative arbeidet enn i Norge, mens andre eller utøveren får ansvar for selve treningen. Dette ble etter hvert en modell som Iversen trivdes dårlig med og som gikk utover motivasjonen.

– Av og til oppfattes jeg litt for tydelig, men det er jo det som er jobben min, men hvis de vil ha en som er mindre tydelig og som legger seg mindre oppi, så er det bedre at de får seg annen trener enn at jeg skal endre på det. Det er min måte å være trener på, forteller han.

Ole Morten Iversen forlenger ikke kontrakten med det svenske skiforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Var ikke Nilsson personlige trener

Nordmannen ble i utgangspunktet valgt ut for å trene de svenske langrennskvinnene samt ha hovedansvaret for Stina Nilsson, som tok flere medaljer under OL i Pyeongchang.

Iversen sier imidlertid at han aldri har fungert som Nilssons personlige trener.

– Jeg har overhodet ikke vært en personlig trener, jeg har vært landslagstrener.

– Jeg liker å være trener. Det å være trener på et landslag blir i altfor stor grad administrering og tilrettelegging. Jeg føler at jeg ikke får brukt meg selv, jeg blir litt lite trener og i stedet noe som hvem som helst andre kunne gjort like bra som meg, sier Iversen til NRK.

– Ble overrasket

Den svenske landslagssjefen Johan Sares sier til Expressen at han fikk vite om Iversens oppsigelse via e-post.

– Jeg ble overrasket da jeg leste det. Men jeg forstår situasjonen, kommenterer han.

I det svenske landslaget er det flere utøvere som jobber med andre trenere enn de som er på landslaget.

– Det er et system som vi har hatt i mange år, og det er ikke noe nytt. Det er ikke noe nytt for Ole Morten, heller. Dette visste han da han fikk denne muligheten, sier Sares.

Nå vender Iversen tilbake til sin gamle jobb på Meråker videregående skole, hvor han har trent fram en rekke storløpere.

Iversen blir samtidig koblet til en trenerjobb på det norske landslaget, men selv avviser han at det skal være aktuelt.

– Per i dag er det ikke noe som virker veldig aktuelt. Jeg har heller ikke fått noen forespørsler.