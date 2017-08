Det er 400 meter hekk som er Amalie Iuels hovedøvelse i VM, men siden hun er kvalifisert også på 400 meter flatt, stiller hun på begge. Men etter en knallåpning på 400 meter, ble det tøft på slutten for friidrettstalentet.

– Jeg åpnet altfor hardt. Banen var veldig rask. Jeg kjente jeg ble litt for ivrig, men at jeg lå bra an. Så med 100 meter igjen, tenkte jeg «Oi, nå stivner jeg», forteller Iuel til NRK.

– Ikke noe å skryte av

Hun har en bestetid på 51,81 fra mars i år, men klokket bare inn til 52,55 i heat fire. To sekunder bak Salwa Eid Naser fra Bahrain (50,57).

– Det er ikke noe å skryte av, innrømmer Iuel.

– Det var en kjempebra åpning. Elegant teknisk. Men det svarer ikke helt på slutten der. Litt lite steglengde og statisk. Melkesyra ødelegger, forklarer NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

NYE SJANSER: Amalie Iuel ble nummer seks i det fjerde forsøksheatet på 400 meter. Mandag løper hun forsøk, igjen, på 400 meter hekk. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er den svakeste tiden hun har hatt utendørs denne sesongen, sa Jann Post.

Ny sjanse mandag

Mandag får hun en sjanse til å revansjere seg, når hun stiller til forsøk på 400 meter hekk.

– Jeg tenkte det var greit å få inn et løp før hovedøvelsen. På hekken er det litt lettere å kontrollere farten, for man må holde rytmen. Nå vet jeg at banen er rask og jeg gleder meg allerede til i morgen og en ny mulighet, sier hun med et smil.

– Hun må nok jobbe litt mentalt før det. Det er litt tøft å få denne i fleisen, at kroppen ikke svarer helt sånn man hadde håpet på, mener Rodal.

Iuel skal slappe av frem til neste distanse, og tenke minst mulig på søndagens løp.

– Jeg kan ikke tenke på formen min og jeg må glemme tiden i dag. Det var dårlig disponering av energien min. Jeg vet jeg kan mer og har mer inne, sier Iuel.

Gode tider

TIL SEMIFINALE: Allyson Felix fra USA. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Favorittene, derimot, tok seg greit videre til semifinalene mandag. Allyson Felix fra USA var raskest i første heat. Hun tok det rolig i innspurten og jogget nærmest inn til 52,44.

– Jeg føler meg bra, sier hun til NRK med et smil.

Også Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas fikk en enkel jobb i forsøket. Selv om hun saknet farten på slutten, viste klokka 50,97 da hun løp først i mål i heat to. 30 hundredeler foran jamaikanske Stephenie Ann McPherson. Kabange Mupopo var raskest i heat tre (51,09) - foran Shericka Jackson fra Jamaica.

I heat fem var det Quanera Hayes fra USA som var best med 51,43, foran nigerianske Patience Okon George (51,83) og hjemmehåpet Zoey Clark (51,88), mens sjette heat ble vunnet at Chrisann Gordon fra Jamaica (51,14).

Amalie Iuel hadde den 33. beste tiden i forsøket - hvor 21 kvinner tok seg til semifinale.

20.30: 400 meter hekk forsøk, kvinner (Amalie Iuel) går mandag fra klokken 20.30, mens semifinalene på 400 meter starter 21.55.

Saken oppdateres.