Isbad skal forhindre ny hetekollaps: – Han hadde gått seg til døde

«Som en vegg» og «som å være i en badstue» er bare noen av uttrykkene de norske friidrettsutøverne bruker for å beskrive varmen i Qatar.

Det er ikke temperaturen i seg selv som er det store problemet, men når man legger til mellom 70 og 85 prosent luftfuktighet på toppen av 35 grader, og varmefølelse opp mot 50 grader er det noe i hvert fall nordmenn sjelden opplever.

Svetten siler så fort man går utenfor døra, og energien tappes. Det gjør også væskebalansen.

– Det var litt sjokk de første dagene, luftfuktigheten er helt ekstrem. Jeg har gått ned rundt to kilo og drukket to liter eller mer på en treningsøkt. Man må ha en god strategi for ikke å miste for mye, sier kappgjenger Håvard Haukenes til NRK.

HETT: Håvard Haukenes brukte seks dager på å bli vant til varmen. Det har blitt noen svette treningsøkter.

Har med eget isbad

Derfor er kappgang og maratondistansene utenfor stadion lagt til midtnatt lokal tid. Men selv da er temperaturen opp mot sitt høyeste og flere har vært kritiske til at øvelsene skal gjennomføres på hovedveien inn mot Doha sentrum.

Natt til søndag skal Haukenes begi seg ut på 50 kilometer, nærmere fire timer, i jakt på VM-medalje.

– Det er en utmattende og farlig konkurranse, og den stiller store krav til arrangøren. Kappgang er en ekstremtbelastning i seg selv, sier lege Ove Talsnes.

Med til Qatar har friidrettslandslaget med seg sitt eget kuldebad. Det håper de å få sette opp i startområdet. Med fem ubehagelige minutter i is vil Haukenes få senket kjernetemperaturen sin tilstrekkelig, før han må gå til et nedkjølt «callroom» og deretter til start. Slik kan man unngå at kroppstemperaturen ikke stiger for raskt i starten av løpet, og holdes stabil lenger.

Måtte stoppes midt i VM

Underveis vil støtteapparatet måle og sikre at nordmannen får i seg rundt fire liter væske, og de vil fylle opp capsene hans med isbiter.

– Jobben min er å krisemaksimere og se det verste som kan skje. Overoppheting er en livstruende tilstand, forteller Talsnes til pressen innendørs på utøverhotellet.

Og han vet hvor alvorlig det kan bli. Under VM i Sevilla i 1999 var det 41 grader på morgenen da Trond Nymark skulle gå 50 kilometer. Han kom bare halvveis før han fikk problemer. Talsnes brøt reglene, tok seg inn i løypa og stoppet Nymark.

– Han hadde gått seg til døde hvis jeg ikke gjorde det, mener landslagslegen.

STERKE SCENER: Ove Talsnes måtte gripe inn og stoppe Trond Nymark under 50 km kappgang under VM i Spania i 1999.

– Jeg tror ikke jeg hadde klart å karre meg til mål en gang den gangen. Da er det jo egentlig bare tull å fortsette, så det var riktig av ham å stoppe meg. Som utøver ønsker du å gå i mål, men som utøver er det ikke sikkert du alltid tar de klokeste beslutningene der og da. Og landslagslegen er en klok og erfaren mann, sier Nymark i dag.

Frykter lignende scener

TØFT: Håvard Haukenes tok seg helt ut under EM i Berlin i fjor og ble nummer fire. Foto: Fredrik Hagen

Haukenes har også hatt ubehagelige opplevelser i kappgangløypa, som da han under EM i Berlin i fjor kom sjanglende i mål. Da var det også varmt, men 29-åringen mener hovedgrunnen var at han gikk for tidlig mot slutten.

– Jeg tror konkurransen her handler om å være smart, og de som er det vil gjøre det bra, sier medaljekandidaten, og tar en slurk vann av flaskene som er plassert rundt i rommet hvor utøverne møter pressen.

Landslagslegen har fulgt spesielt nøye med på Haukenes siden de ankom Doha for 10 dager siden. De har målt det som kan måles, og føler seg nå forberedt på å takle ekstremforholdene som venter.

– Det vil ikke overraske meg om vi får scener som i Sevilla, men jeg håper ikke det skjer. Jeg tror arrangøren har skjønt at det ikke er god reklame med slike bilder, og ingen er bedre på å takle dette enn her i Qatar, sier Talsnes.

Og Haukenes gleder seg mer enn han er bekymret.

– Jeg er ikke så engstelig og stoler på planen vi har satt opp. Hvis jeg klarer å gå helt ned i kjelleren, og du kommer til nye steder i kjelleren, så skal jeg være fornøyd. Det blir gøy.