– Endelig tar hun den norske rekorden. Nå blir hun kvitt det maset. Alle har spurt henne om den norske rekorden i flere år allerede. Der smalt det. 12.72, sa NRKs kommentator Jann Post da Pedersen løp over målstreken.

Christina Vukicevic hadde den gamle rekorden på 12,74. Pedersen slo dermed rekorden med to hundredeler. Hun løp inn til fjerdeplass og er klar for finalen i det som blir et knallsterkt felt.

Pedersen hadde 12,76 som årsbeste og 12,75 personlig rekord før løpet på den raske OL-banen i London. Nå har hun endelig den norske rekorden i boks.

– Hvordan har du det akkurat nå?



– Litt miks. Det var ikke den beste og mest eksplosive starten i livet, men det var veldig greit å ha olympisk mester ved siden av og bare føle det at du ligger så tett. Da må man bare fortsette å gire på og komme enda raskere ut av hekkene. Det synes jeg gikk veldig fint.



Pedersen var forvirret om det holdt til finale etter målgang og måtte spørre NRKs journalist.

Mer å gå på

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror kanskje Pedersen har enda litt mer å gå på.

– Det her synes jeg var utrolig godt gjennomført, men jeg sitter og lurer på om hun hadde enda mer å gå på i starten. Vet ikke om starten til Isabelle var helt hundre prosent, men likevel gjør hun 12.72! Det er herlig å se, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Pedersen løper finale kl.: 16.39. Sendingen fortsetter her: