Inspirert av Forrest Gump – sprang 500 mil på 47 dagar

VIF slått i «utvisningsbonanza»

Storhamar slo Vålerenga 5–3 i et heseblesende og intenst eliteserieoppgjør. Så hett ble det at lagene brukte til sammen 54 minutter i utvisningsboksen. I alt ble det delt ut 22 tominuttere og én timinutter. Fjorårets poengkonge i VIF, Rasmus Ahlholm, ga Storhamar ledelsen før enda en tidligere VIF-spiller, Steffen Thoresen, la på til sluttresultatet 5–3. Før det hadde Vålerenga kjempet seg tilbake etter å ha ligget under 0–3. Storhamar drar ifra Vålerenga på tabellen og har nå 34 poeng. Det er tre poeng mer enn erkerivalen, men likevel åtte poeng bak suverene Stavanger Oilers.