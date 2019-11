Inspirert av Benítez og Ranieri – slik vil Riise nå trenerdrømmen

– Jeg stod ved et veiskille: Kontrakten med Betsson var på vei ut. De ville fornye, men jeg ville bli trener. Det er det som er drømmen, forteller Riise.

NRK får være med når John Arne Riise tar seg inn i lokalene til tredjedivisjonslaget Flint Tønsberg og møter spillerne for første gang.

Det er nemlig her den tidligere superstjernen skal vie mesteparten av tiden sin fremover.

– Hva er din rolle? spør Riise.

– Jeg gjør alt rundt deg, svarer Flints oppmann.

– Ok, men da får du mye å gjøre, sier Riise og bryter ut i latter.

Den tidligere Liverpool-spilleren og mesterligavinneren har hatt en lang reise hit. Etter fotballkarrieren har han prøvd seg som sportslig leder på Malta, han har vært fotballagent, satset på langrenn og vært bettingambassadør.

Nå har han startet reisen mot en trenerjobb på aller høyeste nivå. Den starter altså ikke på Anfield eller i Eliteserien. Den starter i Tønsberg, hos klubben Flint på nivå fire i Norge.

I Tønsberg bor også mesteparten av familien til Riise: Mor, far, søster og bror.

– Jeg er ydmyk på denne rollen her og vet hvor mye hardt arbeid som ligger foran meg. Et lag i Premier League er den store drømmen, men nå starter jeg her, sier Riise.

Får tredjedivisjons-lønn

Det er en smilende Riise som vandrer rundt på sin nye arbeidsplass. Han prater med flere av sine nye kollegaer, tuller og ler.

– For å være helt ærlig, så har jeg funnet roen. Jeg har alltid drømt om å leve litt som normalt, forteller Riise.

39-åringens hovedinntekt de siste syv årene har kommet fra rollen som bettingambassadør. Nå må den tidligere Liverpool-, Monaco-, og Roma-spilleren belage seg på tredjedivisjons-lønn.

– Hvor mye tjener du? 250-300.000, som andre trenere i samme divisjon?

– Ja, svarer Riise og legger til:

– Jeg gjør dette som en investering for fremtiden min. Folk tenker ofte at jeg gjør ting for pengenes skyld. Jeg gjør ikke dette for pengenes skyld.

GOD STEMNING: John Arne Riise koser seg i sin nye rolle. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Han forklarer at ingen i norsk fotball har våget å bruke ham når han har vært bettingambassadør. Nå ønsker han å bidra med erfaring og kunnskap til både tredjedivisjonsklubben og norsk toppfotball.

– Jeg håper å bli lagt merke til og gå gradene i Norge. Jeg er veldig klar på hvilken vei jeg skal gå, så får jeg håpe resultatene viser til det, sier Riise.

Inspirert av fotballhjerner

Selv vet ikke treneren noe særlig om norsk tredjedivisjon, men han skal bruke tiden fremover til å lære og analysere.

Han virker spent når han setter seg ned på stolen. Men samtidig veldig rolig. Foran ham sitter hele spillergruppen. Det er Riises første møte med sine nye elever.

Riise forteller lavmælt, men strengt.

– En ting skal jeg love dere: Dere kommer til å få trent hardt nok, forteller Riise.

– Jeg tar med meg mye taktisk læring fra Rafa Benítez i Liverpool. Måten jeg vil oppføre meg på trening er mer Claudio Ranieri fra tiden min i Roma. Samtidig ser jeg opp til Pep Guardiola og Jürgen Klopp i dagens fotball, sier Riise.

Den tidligere venstrebacken forteller at han ønsker å innlemme et 4-4-3-system med høy intensitet. Mye av det en ser i dagens Liverpool.

SPENT: Kaptein i Flint, Mads Jensen, gleder seg til å få Riise som trener.

Kaptein for Flint, Mads Jensen, ser frem mot å få en tidligere Liverpool-legende som mentor og trener.

– Først og fremst er det utrolig spennende. Det er et stort navn for klubben og distriktet. Jeg ønsker å lære mye av ham, forteller Jensen.

Om Riise en gang lander drømmejobben i Liverpool, så peker han ut en ung norsk spiss som han kunne tenkt seg å ha med: Toppscoreren i mesterligaen, Erling Braut Haaland.

– Erling er så aktiv, kriger så mye og er en målmaskin. For meg hadde det vært perfekt å få Erling til Liverpool, så jeg tror jeg må pushe ham litt, sier Riise smilende.

Rivaler møtes igjen

En gang stod de på banen, som rivaler i en av verdens gjeveste ligaer: Premier League. John Arne Riise for Liverpool og Ronny Johnsen for Manchester United.

Nå vil de to møtes igjen – på trenerbenken. For Johnsen tar nemlig over FK Eik Tønsberg til neste sesong. Da skal de to legendene møtes igjen, i tredjedivisjon.

– Vi blir rivaler igjen, akkurat som i gamle dager. Det blir moro det, smiler Riise.

MØTES IGJEN: John Arne Riise og Ronny Johnsen var lagkamerater på landslaget og rivaler i den engelske ligaen. Nå møtes de igjen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Men hvem som er den beste treneren vil ikke Riise si med sikkerhet ennå.

– Det gjenstår å se. Tror vi er litt forskjellige, men vi skal legge vekk vår fortid. Her er det to klubber som er viktigst, sier Riise før han legger til:

– Men det er klart: Det vil være ekstra deilig å slå ham, humrer Riise.