Innbytter sikret Liverpool-seier

Roberto Firminos scoring på overtid sikret Liverpool-seier 2-1 over mexicanske Monterrey i klubb-VM i Qatar. Liverpool tok ledelsen 12 minutter ut i kampen etter scoring av Naby Keita, men Mori utliknet for Monterrey bare to minutter senere. Firmino kom inn for Origi etter 85 minutter og trengte bare seks minutter på å avgjøre. Liverpool møter brasilianske Flamengo i finalen lørdag.