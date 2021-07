Det var tilbake i 2004 at FC Midtjylland oppretta sitt eiget fotballakademi, som den første klubben i Danmark. Simon Kjær fekk, som den aller siste spelaren, ein plass i akademiets første opptak.

No, 17 år seinare, veit ein at Kjær er ein av suksesshistoriene til dette akademiet. Han har spela for klubbar som Roma, AC Milan og Lazio, han har over 100 landskampar for Danmark og haustar lovord frå mange kantar.

– Han er lagets kaptein, han er lagets forsvarskrumtapp. Simon betyr så mykje for dette laget, har den danske landslagssjefen Kasper Hjulmand sagt.

Og hans førgjengar i jobben har også varme ord å kome med:

– Han er ein fantastisk fin lagkaptein på alle moglege måtar. Han er drivkrafta i laget saman med Kasper Schmeichel, seier Rosenborg- og tidlegare Danmark-trenar Åge Hareide til NRK på spørsmål om Kjærs betydning for det danske landslaget.

Men hans eigne trenarar i Midtjylland hadde ikkje trua på at Kjær skulle lukkast som fotballspelar.

Siste gut inn

Ein av desse trenarane var Rasmus Ankersen, som no er fotballdirektør i den engelske Premier League-klubben Brentford. I boka «Hvem blir best?» fortel han historia om då Danmarks kaptein kom til Midtjyllands akademi som 15-åring.

Kjær utlikna mot Manchester United i Europaligaen. Det hadde ikkje Midtjyllands akademi-trenarar sett føre seg. Foto: Dave Thompson / AP

Som eit nystarta akademi sleit klubben med å tiltrekke seg dei ordentleg store talenta i sitt første opptak. Klubben hadde likevel sikra seg 15 unge gutar, og var nesten klar for sesongstart.

På dette tidspunktet hadde dei allereie bestemt seg for at Kjær ikkje var ein spelar å satse på.

«Fleire av akademiets trenarar hadde sett han spele, meg sjølv inkludert, og vi var alle samde: 'Han har ikkje utmerka seg, og vil heller aldri gjere det'», skriv Ankersen i boka.

Men sesongen nærma seg, og klubben mangla ein spelar for å fylle opp stallen. Trenarane kom fram til at dei ikkje hadde noko anna val enn å gi Kjær ein kontrakt. På eitt vilkår: han måtte betale for utgiftene sjølv.

Om tilbodet han fekk frå Midtjylland har Kjær sjølv sagt:

– Mitt inntrykk er at dei berre aksepterte meg fordi dei ikkje kunne skaffe spelarar som var betre enn meg. Dei beste hadde allereie takka nei.

Til dette skriv Ankersen i boka: «Han hadde fullstendig rett.»

Konvolutten med namna

Og for å ytterlegare illustrere kor liten tiltru trenarstaben til Midtjyllands akademi hadde til Kjærs fotballframtid kan ein hoppe fram til seks månadar etter at han hadde skrevet kontrakt med klubben.

Då hadde Midtjyllands direktør Claus Steinlein samla dei åtte trenarane på akademiet i eitt rom, og gav dei alle ein papirlapp. På denne skulle dei skrive ned namnet på dei fem spelarane på akademiet dei trudde kom til å nå lengst på dei neste fem åra.

Lappane blei samla i ein konvolutt, og fem år seinare skulle dei sjå kor feil desse trenarane tok. For då, etter at Kjær hadde blitt selt til Palermo for over 30 millionar kroner blei konvolutten opna.

«Simon Kjær» var ikkje skriven på nokon av lappane.

Etter fire år i Midtjylland blei Kjær selt til Italienske Palermo for over 30 millionar kroner. Foto: Gianfilippo Oggioni / AP

Sidan den gongen har han etablert seg i toppen. Han blei kalla eitt av dei største midtstoppar-talenta i fotballen, han slo igjennom både på klubblag i Europa, og på landslaget der han no er kaptein.

Under europameisterskapen har han vist seg som ein leiar for Danmark. Då Christian Eriksen fekk hjartestans i opningskampen var Kjær raskt borte for å hjelpe. Han samla det danske landslaget for å lage ein vegg mellom hjelpemannskapet og alt av kamera som fokuserte på hendinga.

Og no skal Simon Kjær, som absolutt ingen av hans trenarar i Midtjylland hadde trua på, leie Danmark ut på grasmatta på Wembley i semifinalen av EM.

Ikkje sidan triumfen 1992 har Danmark vore så nærme smaken av gull i europameisterskapen.

Men uansett korleis det går mot England har Kjær allereie vist alle kor feil dei tok. No skal han berre setje krona på verket.