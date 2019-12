Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2–0 til Liverpool i Salzburg betyr at årets mesterligaeventyr er over for det norske stortalentet. For utgangspunktet før kampen var enkelt nok. Med et lite forbehold var vinneren videre til sluttspillet av mesterligaen, mens taperen var ute.

Og kampen åpnet forrykende, med sjanser både til Mohamed Salah og Erling Braut Haaland.

– Det er nesten et mirakel at det står 0-0, sa tidligere landslagskaptein Brede Hangeland i TV2s studio i pausen.

SINNE: Erling Braut Haaland var tydelig frustrert over å ha misset flere sjanser mot Liverpool. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

To raske Liverpool-mål

Den samme trenden fortsatte i andreomgang, med store sjanser til begge lag. Like før timen raknet derimot alt for Salzburg og keeper Cican Stanković. Først bommet Stanković med timingen da prøvde å hindre et innlegg fra Sadio Mané, og Naby Keïta fikk en enkel jobb med stange ballen i et tomt mål.

Like etter avspark ble Mohamed Salah spilt gjennom, Stanković prøvde nok en gang å nå ballen. Salah var derimot raskest, rundet keeper, og plasserte ballen i det åpne målet på vakkert vis fra nærmest død vinkel.

– En enorm prestasjon av Salah, kommenterte TV2s ekspertkommentator Petter Myhre om kampens siste scoring.

Med femten minutter igjen av kampen ble Haaland, som har slitt med småskader den siste tiden, byttet ut.

Resultatet sørger for at Liverpool vinner gruppen, foran Napoli som slo Sander Berges Genk hele 4–1. Salzburg tar tredjeplassen i gruppen, som gir billett til sluttspillet av Europaligaen.

– De spilte veldig bra, men vi skapte mange sjanser. Det var en vanskelig kamp, sier Liverpool-stjerne, og tidligere Salzburg-spiller, Sadio Mané til TV2 etter kampslutt.

UTE: Erling Braut Haaland og lagkamerat Takumi Minamino skapte tidvis trøbbel for LFC, men måtte til slutt konstatere at de er ferdigspilte i årets mesterliga. Foto: MICHAEL DALDER

Speidet på av Manchester United

Selv om Erling Braut Haaland ikke klarte å øke antall mål i mesterligaen fra de åtte han hadde før kveldens kamp, var han gjennom mot LFC-keeper Alisson og nær scoring ved to anledninger.

Haaland har den siste tiden blitt hyppig linket til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og de ryktene blir neppe mindre etter kveldens kamp, scoring eller ei.

Ifølge journalist Mark Ogden, som pleier å ha god oversikt over hva som skjer i Manchester United, var Marcel Bout, Ole Gunnar Solskjær sjefsspeider, blant dem som var på plass i Salzburg, blant annet for å se 19-åringen i aksjon.