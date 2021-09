Ingen finale på Sørlie-Rogne

Heidi Sørlie Rogne var i aksjon i kvalifiseringen på 50 meter rifle liggende i Paralympics natt til lørdag. Den norske utøveren havnet på 22.-plass, og det holdt ikke til finaleplass. Det er kun de åtte beste som kvalifiserer seg til finale.



– Jeg må jo si at jeg er skikkelig skuffet over deler av skytingen. Det ble en ekstremt dårlig start, sier Sørlie-Rogne til NRK etter konkurransen.



– Egentlig er jeg en avslutter, men det ble litt for tynt på slutten også i dag.



Assistent Aleksander Teisrud, som lader for Sørlie-Rogne, skryter av utøveren til tross for nedturen.



– Hun jobber knallhardt og får til mye bra, men som hun sier selv så er det en litt tynn start. Alt i alt så burde hun være kjempestolt av det hun har prestert i dag, sier Teisrud til NRK.