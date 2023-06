Jakob Ingebrigtsen med sitt fjerde raskeste løp noensinne

Regine Storå er tatt ut til VM i buldring

Regine Storå (21) fra Bodø er tatt ut til VM i buldring i Sveits.

Det opplyser hun selv til NRK.

– Det betyr utrolig mye for meg å få lov til å representere Norge i VM! Det er veldig gøy å se at alt arbeidet jeg legger ned i treningen betaler seg, og jeg gleder meg masse til å prøve hardt i en siste konkurranse for sesongen, sier Storå til NRK.

Hun bor og trener vanligvis i Innsbruck i Østerrike, men har ladet batteriene hjemme i Bodø noen uker før VM.

Storå har tidligere deltatt flere ganger i verdenscupen, nordisk mesterskap og NM. I Europacupen i år kom hun til semifinalen.

Hun deltar sammen med tre andre norske kvinner, og er den eneste fra et sted lenger nord enn Bergen.

Storå er også den eneste fra Nordland som konkurrerer på et internasjonalt nivå i buldring.

VM i buldring er fra 31. juli til 10. august.