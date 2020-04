Marcin Lewandowski (32) og Jakob Ingebrigtsen (19) har vært de store mesterskapsløperne på 1500-meter i europeisk friidrett de to siste sesongene.

I EM i Berlin i 2018 vant Ingebrigtsen foran Lewandowski. I innendørs-EM i Glasgow i fjor var rekkefølgen snudd. I VM i Doha knep Lewandowski bronsemedaljen og henviste Ingebrigtsen til den sure fjerdeplassen.

Felles for den polske veteranen og det norske stjerneskuddet er at de bruker høydetrening som et vesentlig element i jakten på å løpe raskere. Akkurat nå skulle begge ha vært i Flagstaff, Arizona, for å bo og trene i tynnluft.

Har høydetelt hjemme

I stedet er de i sine respektive hjemland på grunn av viruset som herjer verden rundt, stenger landegrenser og isolerer folk i sine hjem. Og hjemme er det bare én av dem som kan dra nytte av høyde.

Høydeeffekt kan nemlig skapes kunstig. Det er tillatt i de fleste land i verden, men ikke for norske idrettsutøvere.

– Jeg har et høydetelt her hjemme, bekrefter Lewandowski når NRK snakker med ham på telefon.

Teltet han har hjemme er lite, og derfor kun til å sove i. Selv om han har hatt muligheten, har han ikke brukt det de siste ukene. Ettersom alt av konkurranser de nærmeste månedene er utsatt, og OL i Tokyo er flyttet til 2021, har han prioritert et mer normalt familieliv med kona og de to barna.

Også i Polen har det vært restriksjoner på å bevege seg utendørs, så treningen har foregått på tredemølle.

Kommende uke åpner det seg imidlertid nye muligheter. Lewandowski forteller at det olympiske treningssenteret i Zakopane gjenåpner.

– Der har de ti rom med simulert høyde, hvor du kan bo og trene, forteller han.

EN ANNEN VERDEN: Jakob Ingebrigtsen (i midten) og rivalene på jakt etter VM-medalje i Doha. Akkurat nå er Ingebrigtsen den eneste på dette bildet som ikke har anledning til å benytte seg av høydetrening. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

– Har en ting jeg ikke har

Lewandowskis foreløpige plan er å drøye noen uker før han flytter inn der. Men han kan ombestemme seg på dagen. Muligheten er der.

Det er den muligheten Jakob Ingebrigtsen og andre norske idrettsutøvere ikke har. Ingebrigtsen mener det gir rivalen en klar fordel om EM i Paris går som planlagt i perioden 26.–30. august.

– Det er helt klart at han har en ting jeg ikke har. Og vi vet at det vil hjelpe ham til å få bedre kvalitet på trening og til være bedre forberedt til det mesterskapet hvis det eventuelt kommer, sier Ingebrigtsen til NRK.

Det som skjer når man trener og oppholder seg i høyden, er at kroppen øker produksjonen av røde blodceller, som øker kroppens transportkapasitet av oksygen. Å få mer oksygen ut i muskulaturen er en nøkkelfaktor i utholdenhetsidrett.

– Vi har ikke noe valg, akkurat nå har vi ikke lov å reise til høyden, og ikke lov til å bruke høydetelt som omtrent den eneste nasjonen i verden, konstaterer Jakob Ingebrigtsen.

– Handikap

Norges Friidrettsforbund gjorde et framstøt for å få dispensasjon fra høydehusforbudet for enkelte utøvere fram mot OL i Tokyo. Men etter at OL ble utsatt, gjør ikke forbundet mer for å få til en slik dispensasjon, opplyser toppidrettssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet til NRK.

Forbundet vil i stedet jobbe for å få forbudet opphevet på neste idrettsting.

Det betyr at Jakob Ingebrigtsen og hans brødre ikke får trent i høyden så lenge det foreligger reiserestriksjoner som for eksempel hindrer dem fra å dra til det sveitsiske høydeparadiset St. Moritz, som nesten har blitt familiens andre hjem.

Ingebrigtsen er dermed klokkeklar på at han har et handikap i kampen mot både Lewandowski og rivalene fra Øst-Afrika, som akkurat nå bor og trener i naturlig høyde i sine hjemland, hvis det etter hvert blir en konkurransesesong i 2020.

– Det vil være en prestasjon hvis vi da slår dem. For da er vi ikke bare bedre enn dem, da er vi veldig mye bedre, for da har vi slått dem med handikap, fastslår Ingebrigtsen.

Vil ha like vilkår

– Skulle du ønske dere fikk lov til å bruke høydehus?

– Jeg ønsker å stille på startstreken på lik linje med de andre når det er lov å springe løp igjen, med samme oppkjøring og tilgang til de samme tingene, slik at vi kan si at vi har hatt samme vilkår og samme muligheter til å gjøre det bra, sier Jakob Ingebrigtsen.

Både Lewandowski og Ingebrigtsen håper at det blir et EM i Paris – og at konkurransesesongen kommer i gang igjen så fort som mulig.

Lewandowskis plan var å trappe ned vesentlig etter OL i Tokyo etter et liv med 300 reisedager i året, for å bruke mer tid med familien. Nå må familien i stedet vente et år til.