Ingebrigtsen-brødrene får eget rådgiverteam

Det har stormet rundt Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen gjennom store deler av 2023 som følge av familiekonflikten som impliserer pappa Gjert Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen sier i en pressemelding at brødrene i høst har sett at de «har behov for tilrettelegging og støtte» slik at de kan konsentrere seg om det sportslige.



Derfor har de nå inngått en avtale med et rådgiverteam som skal bistå med sponsorsalg, kommersiell rådgivning og pressehenvendelser.

Det er sportsbyrået NPG Sport & Communication som i årene som kommer skal forsterke teamet rundt løperbrødrene.

Avtalen innebærer at Espen Skoland fortsetter som pressetalsmann og kommunikasjonsrådgiver for trioen.

Samtidig har yngstebror Jakob levert en av sine beste sesonger sportslig sett. (NTB)