Ikke blant finalistene til prestisjepris

Bekreftet: Idrettsforbundet strammer inn regelverket for strømming av barn og unge

Norges idrettsforbund (NIF) vil ha som hovedregel at det ikke vil bli godtatt strømming av barn og unge i breddeidretten, men åpner for at det kan bli strømmet idrettsarangementer med utøvere helt ned i 13-årsalderen.

«Idrettsstyret ser med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad eksponeres for ukontrollert strømming. Idrettsstyret ser derfor behov for et tydelig og restriktivt rammeverk rundt dette», skriver styret.

«Strømmeutvalget» la fredag frem anbefalelsen om å åpne for strømming i breddeidretten helt ned i 13-årsalderen, men det har altså NIF-styret stemt imot.

Det vil likevel være uttak som vil åpne for strømming av breddeidrett ned i 15-årsklassen, der barn ned i 13-årsalderen kan delta. Da må det bli gjort konkrete avveininger i enkelttilfeller, og Idrettspresident Zaineb Al-Samarai sier at Norway Cup kan være et ekspempel på dette.

Det skal slik NRK kjenner til ha vært bred enighet i NIF-styret om at det ikke vil bli åpnet for strømming av breddeidrett ned til 13-årsalderen.