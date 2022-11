Da de syv VM-nasjonene som planla å bruke regnbuefargede kapteinsbund under VM i Qatar ombestemte seg etter trusler fra Fifa om sportslig straff, gjorde tidligere England-spiller Alex Scott noe som har gått sin seiersgang på sosiale medier:

Hun stilte opp på BBC' sending fra Qatar med «OneLove»-kapteinsbindet på.

– Noen er i det minste modige nok til å gjøre det. Bra jobbet, Alex Scott, skriver fotballnettstedet FootballJoe på Twitter.

– Hun viser det vi alle tenker. Så lenge man ikke får et gult kort som konsekvens, så er det noe man har lyst til å stå opp for. Det er en ganske tydelig beskjed fra henne til Fifa, sier NRKs Tete Lidbom, og får medhold fra NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg

– Hun representerer jo England hun også, på sitt vis. Det blir vanskelig for spillerne å ta det på når konsekvensene blir et gult kort, og det har såpass stor betydning. Hun viser hvor engelskmennene står i denne saken.

VM-landene: – Frustrerte

Tidligere mandag kom syv VM-nasjoner med en felles uttalelse etter Fifas advarsel om sportslig straff:

– Vi kan ikke sette spillerne våre i en posisjon der de straffes sportslig, som i form av gule eller røde kort. Vi er veldig frustrerte over Fifas avgjørelse, som er noe vi aldri før har sett maken til.

– Vi skrev til Fifa i september og informerte dem om vårt ønske om å bruke «OneLove»-bindene for å aktivt støtte inkludering i fotball, og fikk aldri noe svar. Både spillerne og trenerne våre er skuffet.

England, Nederland, Danmark, Wales, Belgia, Tyskland og Sveits hadde alle planlagt å bruke et regnebuefarget kapteinsbind med teksten «OneLove» under VM i Qatar.

Vertslandet der homofili er forbudt og ifølge Amnesty kan straffes med syv år i fengsel.

OPPSTYR: De regnbuefargede kapteinsbindene har blitt brukt av flere nasjoner i lang tid. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men etter trusler om sportslig straff fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har samtlige snudd.

President i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, reagerer kraftig på det.

– Vi er dypt uenig i Fifas beslutning om å ikke tillate dette kapteinsbindet. Denne kampanjen underbygger universelle verdier som Fifa har i egne statutter og som ikke skal politiseres. Kampanjen har pågått i mange måneder, også for Norge og andre land som ikke er i VM, og vi har kommunisert dette til Fifa for like mange måneder siden, sier hun i en uttalelse.

– Fifa har ikke kommunisert noen motstand før 24 timer før åpningskampen og da med kompromissløs atferd og trusler om sportslige sanksjoner. Fifas beslutning og ikke minst den måten beslutningen fattes på er urovekkende. Alle landene som deltar i kampanjen er frustrerte, også Norge, selv om vi ikke deltar i VM, sier Klaveness.

REAGERER: Fotballpresident Lise Klaveness kaller måten beslutningen har blitt tatt for urovekkende. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt kaller det hele for en «maktdemonstrasjon»

– Dette er hentet rett fra læreboka for hvordan autoritære styrer slår ned opposisjon. Og en ytterligere politisering av VM. Hvordan kan de be om respekt for arrangørenes kultur når de ikke selv viser respekt for støtte til universelle menneskerettigheter? spør han

England, som tok initiativet til kampanjen, var i møter med Fifa mandag. En liten stund etter disse møtene bestemte de seg for å droppe kapteinsbindet. Administrerende direktør i FA, Mark Bullingham, sa tidligere mandag at de «med glede» ville betale en bot for å bruke bindet. Men om de ville straffes sportslig måtte de revurdere. Bekreftelsene på de endrede planene kom så i tur og orden:

Først Nederland, så Danmark, deretter England.

KOMMENTATOR: NRKs Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

– Et maktspill

Saltvedt synes det er synd at lagene ikke er villig til å ta det gule kortet for å markere hvor viktig saken er. Samtidig har han forståelse for den sportslige usikkerheten blir så stor at andre må ta avgjørelsen.

I VM må du stå over en kamp dersom du får får gult kort i to forskjellige kamper.

– Det vet Fifa godt. Det er de som har satt den regelen, også. De rammer motstanderne der de er svakest. Vi må kalle det et maktspill, sier Saltvedt.

I Fifa-reglementet, regel 4.3 under forskrifter om utstyr, står det:

«Ingen gjenstand (drakt eller annet utstyr) skal brukes i et spillområde hvis Fifa anser det som farlig, krenkende eller uanstendig, inkluderer politiske, religiøse eller personlige slagord, uttalelser, bilder eller lignende som ikke er helt i tråd med spillets retningslinjer».

– Skammelig

I dagene før det kontroversielle mesterskapet startet, lanserte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) sin egen kampanje med sine egne kapteinsbind, og oppfordret alle VM-landene om å benytte seg av disse på kampdag.

De varslet også at å gå imot disse oppfordringene ville resultere i straff.

VILLE BRUKE BINDET: Nederland-kaptein Virgil van Dijk. Foto: GARETH BUMSTEAD / Reuters

Leder i organisasjonen FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Inge Alexander Gjestvang, kaller Fifas trusler for skammelig.

– Vi i FRI er svært bekymret for situasjonen til migrantarbeidere, kvinner og den skeive befolkingen i Qatar, og ikke minst hvordan menneskerettighetene blir ivaretatt generelt. Det at utøvere og publikum straffes for å sette søkelyset på problematiske ting er både pinlig og skammelig, sier han til NRK, og legger til:

– Man bruker idrett som en overfladisk og fin glasur, men under befinner det seg en råtten kake som kommer tydelig til syne så fort man skraper litt i overflaten.

– Ser ikke problemet

Fra før har Danmarks landslagstrener Kasper Hjulmand varslet at han ikke ønsker å presse sin kaptein Simon Kjær til å starte VM med å pådra seg et gult kort. Danskene, har i likhet med de andre nevnte nasjonene, planlagt å bruke regnbue-kapteinsbindet.

KRITISK: Kasper Hjulmand, Danmarks landslagssjef. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

– Dette kan ikke være opp til spillerne. Se for deg å entre banen med et klart gult kort fra starten av. Det går ikke, sier Hjulmand, som er forvirret over Fifas klare oppfordringer om å droppe «OneLove»-bindene.

– Dette er ikke noe nytt vi har funnet opp til denne anledningen. Det er noe vi har gjort før. For å være helt ærlig ser jeg ikke problemet. Det er noe jeg setter et stort spørsmålstegn ved.

Football Supporters' Association (FSA), en supporterorganisasjon fra England og Wales, skriver i en uttalelse at de føler avsky mot Fifa, «som har vist sine sanne verdier ved å gi gult kort til spillere og rødt kort til toleranse».

– Alle kunne se dette komme, og det er utrolig at Fifa sensurerer spillere og fotballforbund som ønsker å dele et positivt budskap.