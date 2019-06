I 21 år har hun trent grytidlig før jobb. Nå har Hjelmseth spilt sitt siste mesterskap

– Det er litt vemodig. Samtidig er jeg utrolig glad og stolt over det vi har fått til i dette mesterskapet. Det ble et fint mesterskap å avslutte med, sier Ingrid Hjelmseth.

Målvakten svarer følgende på NRKs spørsmål om England-kampen var hennes siste landskamp:

– Det har jeg ikke pratet med Martin og dem om, men det var min siste mesterskapskamp.

39-åringen er superveteranen på landslaget, og i VM har hun vist seg fra en god side. Hjelmseth kan egentlig ikke lastes for et eneste av målene Norge har sluppet inn, og hun har også vartet opp med to strafferedninger.

Trening, jobb, trening

Den siste strafferedningen kom mot slutten av kampen i 3-0-tapet for England i kvartfinalen. Da var Hjelmseth lynraskt til å kaste seg til riktig side og reddet forsøket fra Nikita Parris. En siste, strålende mesterskapsinngripen fra Norges mest rutinerte spiller.

Foto: Alessandra Tarantino / AP

Hjelmseth slet riktignok litt med å glede seg så veldig over den ene redningen etter kampen, som sendte Norge ut av VM.

– Akkurat nå er jeg bare så lei for at vi tapte. Men, får vi dette litt på avstand, så skal vi nok glede oss over prestasjonen vi har hatt her i VM, sier hun.

Hjelmseth forteller at hun i dette mesterskapet har følt seg i like god form som i 2013. 2013 var året Norge tok sølv i EM. Da spilte Hjelmseth et strålende mesterskap, noe som gjorde at det ble diskutert hvor hun hørte hjemme på listen over verdens beste målvakter. De fleste mente helt i toppen et sted.

Hjelmseth har hatt god kontroll i feltet i årets VM. Her rydder hun opp i kampen mot England. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Hun har forberedt seg til dette mesterskapet akkurat som hun pleier - gjennom å ha en ekstremt disiplinert hverdag.

Hver eneste dag har hun stått opp tidlig for å trene på Olympiatoppen, før hun har satt seg i bilen og kjørt til jobb. Hjelmseth arbeider nemlig som sivilingeniør ved siden av fotballen. Etter jobb har hun kjørt videre til Nadderud og trent med Stabæk.

– Så er jeg vel hjemme igjen kanskje rundt halv åtte, sier hun.

– Hvor lenge har du levd sånn?

– I 21 år, sier Hjelmseth og ler.

«Arvtakeren»: – Hun tråkket opp en vei

Hun spilte nemlig sin første Toppserie-kamp helt tilbake i 1999. Da var det Trondheims-Ørn som var klubben, men de ti siste årene har hun spilt for Stabæk. I 2009 ble hun fast førstekeeper for Norge.

LSK-målvakt Cecilie Fiskerstrand er spådd å bli den som tar over etter Hjelmseth, og sier det er utrolig å tenke på hvor lenge landslagskollegaen har holdt koken.

– Hun har spilt 21 år i Toppserien. Det å gjøre det samme igjen og igjen i 21 år, og fortsette å gjøre det med så høy kvalitet, det er det ikke mange som kan si at de har gjort. Det står det så stor respekt av, sier Fiskerstrand.

Hjelmseth, Fiskerstrand og Oda Bogstad har utgjort Norges målvakt-gruppe i VM. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hjelmseth sier at det er en blanding av en sliten kropp og et ønske om å leve et litt mer normalt liv som gjør at hun har bestemt seg for å sette strek etter at hun er ferdig med høstsesongen for Stabæk. Hun er egentlig ikke lei av å spille.

– Jeg blir ikke lei. Det er så artig. Det artigste jeg gjør er å få prestere og gjøre ting med andre. Det motiverer med noe sinnssykt. Men det er mer det at man blir eldre, kroppen er ikke helt den samme. Jeg trenger mer restitusjon enn jeg gjorde før og sånn, forklarer hun.

Fiskerstrand sier hun selv og den tredje målvakten på landslaget, Oda Bogstad, har lært mye av Hjelmseth. Hun mener de også har mye å takke henne for.

– Hun har tråkket opp en vei som gjør at det er enklere for oss som kommer bak. Det er mange rutiner og slikt hun har satt på plass, som bare er der nå. Det er en luksus for oss som kommer opp. Ting er på plass for oss på grunn av henne, beskriver Fiskerstrand.