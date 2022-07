Hynne i tårer etter VM-exit: – Like ille som jeg fryktet

– Det er vondt å prestere så dårlig foran hele Norge. Det er bare å riste det av seg og gjøre det bedre nese gang, sier en gråtkvalt Hynne til NRK etter løpet.

32-åringen klarte ikke å følge teten i forsøksheatet og røk ut av VM på 800 meter med tiden 2.06,27 i Eugene.

Hynne fikk en tøff oppladning til mesterskapet etter hun testet positivt for covid-19 13. juli, og var tydelig preget av det underveis i løpet.

Løpeesset så helt ferdig ut da hun ankom målområdet og er klar på at sykdomsperioden har tært på.

– Det har ødelagt totalt, forteller hun.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Må ta en evaluering

Hynnes samboer og trener Erik Sakshaug ble også coronasmittet rett før mesterskapet.

– Kunne man gjort noen bedre tiltak for å unngå dette?

– Det er noe vi må ta en vurdering på i etterkant av mesterskapet. Vi har allerede gjort litt evaluering, men prøver å fokusere på det som vi kan ghøre noe med nå. Så får evalueringsfasen begynne når vi har svelget den skuffelsen her, sier hun.

Sammen med samboeren, forteller Hynne at de tok en grundig vurdering på om hun skulle stille til start på 800-meteren i Eugene.

– Jeg har hatt et veldig mildt forløp og må bare lytte til kroppen. Det svarer ikke etter 600 her. Jeg pusher ikke så hardt at jeg tror det er noen fare for liv og helse, men det svarer jo ikke. Vi har tenkt at det ikke er noen risiko for meg å gjøre det her.

– Brutalt

Hynnes årsbeste lyder på 2:00.90, og hun har en personlig rekord på 1:58.10. Det var hun som ventet langt unna å klare på forsøksheatet.

Ved målområdet var hun i tårer.

– Det var like ille som jeg hadde fyrkter.

– Det var helt jævlig tungt. Det er brutalt. Jeg kommer i et heat som jeg skal håndtere ganske bra, fortsetter Hynne.