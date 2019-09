Salzburg-spilleren har pøst inn mål i ligaen i Østerrike og tok også mesterligaen med storm. I hans første mesterligakamp scoret han tre mål og ble kåret til rundens spiller av UEFA. De som kjenner 19-åringen forteller til NRK at de er ikke overrasket over at han nå skaper overskrifter verden over.

– Det han gjorde i mesterligaen er noe han har gjort hele livet.

Det sier barne- og ungdomstreneren til hattrick-helten. Alf-Ingve Berntsen trente det som var et veldig talentfullt Bryne-kull, som har hatt fem spillere innom ulike landslag, fra seksårsalderen til de fylte 15 år.

– Du så det på Erling fra første trening, det er ofte sånn med dem som blir best. Det er ikke sikkert de blir så bra som det, men enere markerer seg ofte tidlig.

– Han slengte meg i bakken

At Jæren-gutten liker å markere seg, er det flere som har fått kjenne på. Tysklandsproff Leo Østigård har vært lagkamerat med Haaland i flere år fra tiden i Molde og på ulike U-landslag.

– Vi har hatt våre fighter på trening. Jeg har dratt godt nytte av å møte ham, så har jeg prøvd å gi litt tilbake til ham også.

– Vi hadde en trening i Molde der han hadde dratt av to, tre mann og skulle bare kline den i mål. Jeg fikk slengt meg og blokkert, da tok han og slengte meg i bakken og var forbanna. Jeg husker det var noen sånne fighter, men vi bare fleipet av det i ettertid, sier midtstopperen.

GODE MOLDE-RELASJONER: Haaland skapte store overskrifter allerede som 17-åring da han scoret fire mål mot Brann i fjor sommer. Tidligere lagkamerater forteller at det kunne være temperamentsfullt på treningsfeltet i Molde. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Tidligere Molde-spiller Tobias Hammer Svendsen er også god venn med den norske landslagsspissen, og han bekrefter at spissen har demonstrert temperamentet sine ved flere anledninger.

– Ja, jeg har nok fått kjent på temperamentet hans både på og utenfor banen, forteller midtbanespilleren, uten å ville gå mer i detalj enn det.

Hatet hverandre

Rosenborg-spiss Erik Botheim har også vært lagkamerat med den høyreiste spissen på U-landslagene. Han referer nå til Jæren-gutten som bestekompis, men det tok tid før de to måltyvene fant tonen.

– Jeg husker første gang vi var på landslagssamling, så hatet vi hverandre. Vi var ikke noe fan av hverandre i det hele tatt, jeg tror kanskje det er fordi at vi begge er alfahanner, forteller RBK-spilleren.

Han sier at de to knapt kunne sitte ved samme bord, og at man kunne føle at det var gnisninger mellom de to spissene.

– Det tok kanskje et halvt til ett år, men så begynte vi å ha litt respekt for hverandre og bli litt ydmyke.

KOM IKKE OVERENS: Rosenborg-spiss Erik Botheim hadde et anstrengt forhold til Haaland da de var yngre. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Erland Johnsen var landslagstrener for de to urokråkene på G15-landslaget den gangen, men forteller at eventuelle problemer de to spissene imellom har gått ham hus forbi.

– Det var en sunn konkurranse i laget, vi hadde mange gode spisser der, men jeg kan ikke huske noe sånt. Kanskje det er derfor de ikke spilte så bra sammen, sier den tidligere landslagstreneren og ler.

Scoret fra midtbanen

Johnsen kan ikke huske noe dårlig blod mellom Botheim og Haaland. Det som derimot sitter klistret fast i minnet er en vanvittig Haaland-scoring.

– Jeg husker det var ganske nytt at man kunne slå ballen fremover under avspark. I en kamp vi spilte mot Sverige stod keeperen deres ganske langt ute, da sa jeg til Haaland at han burde skyte.

– Han klinket til fra avspark og scoret. Jeg har aldri sett noen score fra avspark før. Det er ikke ofte du ser en 15-åring klare å skyte så hardt.

ALLTID SCORET MYE: Unggutten har alltid scoret mye mål ifølge tidligere trenere på både klubb- og landslag. Her blir 14 år gamle Haaland gratulert av lagkamerater etter scoring. Foto: Stig Norheim / Privat

Den tidligere Bryne-treneren husker godt at det ble litt mer blest rundt spissen da han begynte å spille for landslaget i 15-års alderen.

– Det er rundt landslagene det er mye speidere. Med en gang han begynte der, ble det mer trøkk rundt han. Men press preller av ham. Han er en uredd, flott og kjekk kar. Der andre blir stresset av press, blir han trigget. Og det er en god egenskap.

Tilpasningsevnen hans er unik, ifølge den tidligere treneren.

– Han har alltid scoret mye mål. Ofte når folk går opp et nivå, enten det er til sone-, krets- eller landslag, så stopper de ofte å score. Men han har tatt nye steg på en imponerende måte.

– Selv Ramos blir for liten og veik

Leo Østigård, som er på utlån fra Brighton til St. Pauli, har foreløpig ikke spilt noen Premier League-kamper, men har fått kjenne på nivået under treninger med Brighton. Selv om midtstopperen har trent med Premier League-spisser, mener han det er verre å møte Haaland.

– Han er et monster, en spiller som stoppere hater å møte. Man klarer ikke ta ham på kroppen. Det er kanskje én​​​​​​​ stopper i verden som kan matche han på det, og det er Van Djik.

– Man så det mot Ramos, at selv han blir for liten og veik når Haaland har den kraften og farten han har.

Det rå fysikken er ikke noe han alltid har hatt. Den tidligere Bryne-treneren sier Haaland ikke var spesielt stor i ungdomsårene. Det tror Berntsen var viktig for at spissen fikk utviklet andre deler av spillet sitt.

– Hadde han vært så stor og hatt den fysikken da han var 12–13 år, så hadde han nok ikke utviklet den bevegeligheten han har i dag. Derfor ble han veldig god til å posisjonere seg i feltet og være uredd. Noen ganger er det fordel å bli tidlig utviklet, men han fikk først utviklet bevegelser og «smartnessen» i feltet.

MANGE GODE: Erling Braut Haaland er en av fem spillere fra Bryne-laget som har fått landskamper for Norge. Markert fra venstre er Adrian Berntsen, Tord Salte, Andreas Ueland (oppe), Erling Braut Haaland og Andrea Norheim. Bildet er fra 2006 hvor Haaland er 14 år gammel. Foto: Stig Norheim / Privat

G18-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen, som hadde Haaland på både G19 og U20, dro godt nytte av målteften til den 193 centimeter lange spissen. Haaland står oppført med 17 scoringer på 11 kamper for G19 og U20-laget.

– Jeg opplever han som en veldig fotballklok spiller med god fysikk, gode ferdigheter og en ekstrem nese for mål. Jeg merket at han hadde vokst opp med og i fotballen. Vi jobbet mye med posisjonsspillet som spiss, hvordan han skulle få tilgang til scoringsdyktigheten sin, og det gjorde han egentlig fra første dag av.

– Laget ofte litt faenskap

Leo Østigård og Tobias Svendsen er halvparten av en kvartett med tidligere Molde-spillere som fortsatt står veldig tett i dag. Haaland og Eman Markovic utgjør siste delen av kvartetten, som har skapt et nært bånd gjennom tiden i Molde og på de ulike U-landslagene.

– Vi er en firkløver som har vært på mange samlinger opp igjennom. Jeg og Leo har bodd på rom, og så har Eman og Haaland bodd sammen. De har ofte kommet inn på vårt rom og laget litt faenskap, forteller Svendsen.

– Jeg husker spesielt en episode i EM i Finland. Det var så varmt at vi måtte ha vifte på rommet hele gjengen. Da kom de to ofte inn mens vi ikke var der og skrudde av viftene våre. Så da vi kom inn på rommet igjen var det 50 grader der inne. Han er veldig glad i å kødde og flire.

FORTSATT GODE VENNER: De tidligere Molde-spillerne har tilbrakt mye tid sammen både i Molde og på landslagssamlinger. Fra venstre er Erling Braut Haaland, Tobias Hammer Svendsen, Leo Østigård og Eman Markovic. Foto: Privat

Start-spiller og Haalands «partner in crime», Eman Markovic, husker en annen episode, hvor igjen Østigård og Svendsen var ofre.

– Vi var egentlig på lag i paintball. Haaland og jeg sto helt bakerst på vår side av banen, Tobias og Leo var foran oss. Så begynte vi å skyte på dem. De skjønte ingenting og trodde at det andre laget var skikkelig gode. Mens jeg og Haaland døde av latterkrampe. Så tok Tobias opp masken. Dessverre traff Haaland ham rett i ansiktet. Heldigvis var det ikke noe alvorlig, men Tobias og Leo ble veldig, veldig sure på oss i ettertid. Men til slutt ble det et bra minne, mimrer midtbanespilleren.

Danser til bosnisk musikk

De tidligere lagkameratene forteller at den høyreiste lysluggen har fått sansen for noe som kan virke litt overraskende for en 19-åring fra Jæren.

– Han er veldig glad i å danse til bosnisk musikk, det er det kanskje ikke så mange som vet, sier Svendsen.

Hvorvidt Haaland kan falle tilbake på noe dansekarriere når fotballivet er over, det er han ikke så sikker på.

– Han er i hvert fall komisk når han danser. Det skal han ha. Hvor god han er veit jeg ikke, men han er i hvert fall jævlig artig. Han er stor, så det blir jo mye lange armer og bein.

Det er ikke bare lagkamerater som har fått med seg dansingen til 19-åringen. Vennegjengen sendte inn en video av en dansende Haaland til en Instagram-konto kalt «Balkan_memes», som publiserte videoen til sine over 350.00 følgere.

Ikke alle har latt seg begeistre over dansingen. Kamerat og tidligere spisspartner Erik Botheim er langt ifra diplomatisk når han skal beskrive danseferdighetene til Jæren-gutten.

– Dansingen hans er helt jævlig. Du ser hvordan han er på banen. Han er ikke akkurat elegant, og det er han ikke på dansefoten heller.

Ville passet inn i Premier League

Selv om det er delte meninger om det Haaland gjør på dansegulvet er imponerende eller ikke, så er det er udiskutabelt i vennegjengen at Haaland har ferdigheter til å prege større ligaer enn den i Østerrike.

– Jeg tror han kan være god nok for Premier League nå. Han er ganske engelsk i spillestilen og han liker engelsk fotball, så får vi bare se hva som skjer, sier Østigård.

Sportsdirektøren i Salzburg, Christoph Freund, tror også at unggutten kan gjøre store ting fremover.

– Jeg tror han har alt som trengs for en stor karriere i Europa. Dette er hans første klubb på dette nivået. Han må jobbe hardt hver dag og han er bare sin egen begrensning. For han har alt.

MULIG GJENFORENING: Ole Gunnar Solskjær kjenner Haaland godt fra tiden i Molde. Kanskje kan Manchester United-sjefen lokke 19-åringen til Premier League. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Treneren i Salzburg, Jesse Marsch, har innsett at det bare er et spørsmål om tid før 19-åringen forsvinner til en større klubb.

– Alle her skjønner at Erling ikke blir her for evig, men Erling og pappaen (Alf-Inge Håland) er smarte nok til å skjønne at dette er et fint sted å være akkurat nå. Mange spillere har lært fotball her og vokst på en fin måte, sier Marsch.

Om unggutten følger farens fotspor, han spilte ti år i England, vil tiden vise. Men med storspill i mesterligaen, og en tidligere trener i sjefsstolen i Manchester, føles det som det er snakk om når det skjer, ikke om det skjer. Uansett hvilken klubb han spiller for, mener Østigård at den norske fansen uansett har mye å se frem til.

– Norge har en grei spiss i fremtiden der, for å si det sånn.