Oppkjøp uten grenser

Det er snaut tre år siden nå at Jamal Khashoggi gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente papirene han trengte for å gifte seg.

Hans forlovede ventet på ham i 10 timer. Men Khashoggi kom aldri ut igjen.

Han var en saudiarabisk journalist som hadde kritisert hjemlandets kongefamilie fra sin base i USA. Da han kom inn på konsulatet, ble han drept av saudiarabiske agenter. Åtte personer ble senere dømt til 20, ti og syv år i fengsel for drapet, ifølge AP.

Jamal Khashoggi. Foto: Mohammed Al-shaikh / AFP

FN sa senere at den saudiarabiske staten sto bak mordet. Den amerikanske etteretningsstjenesten CIA mente at kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer landet, hadde gitt ordre om drapet, noe Bin Salman selv benekter.

Du skulle kanskje tro at en autoritær stat som beskyldes for å ha drept sine kritikere, ikke vil få lov til å eie en fotballklubb. Men i dag har Saudi-Arabia i praksis kjøpt Newcastle United.

Skjermdump tatt 07.10.2021 kl 19.09 Foto: Twitter

Med det har fotballen solgt enda en del av sin moralske integritet.

Det vil si: Så sant det var noe igjen fra før.

Tre rike naboer

På toppnivå har fotballen vært råtten lenge. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har vært gjennomsyret av korrupsjon.

Da 12 klubber prøvde å starte «Superligaen» i april, minnet det oss om grådigheten som driver de fremste eierne i Europa.

Og samtidig bruker et knippe oljestater fotballen til å renvaske sine internasjonale rykter. De forente arabiske emirater eier i praksis Manchester City via Sjeik Mansour, halvbroren til landets president, Khalifa bin Zayed.

Paris Saint-Germain styres av Qatar Sports Investment (QSI), oljefondet til Qatar.

Og nå har Saudi-Arabia slått kloa i Newcastle.

Disse tre søkkrike naboene har mye til felles. De investerer sine penger i ulike sektorer, spesielt sport. De slår knallhardt ned på politisk opposisjon. De diskriminerer kvinner, migrantarbeidere og minoriteter.

Saudi-Arabia finansierer krigen i Jemen, hvor dødstallet har steget til over 112 000, ifølge organisasjonen ACLED.

Selvsagt har anklagene haglet fra diverse frivillige organisasjoner. Som Emiratene og Qatar vil Saudi-Arabia bruke fotballen til å ta fokus bort fra all kritikken.

Man kan fint skjønne hvorfor de gjør det.

Det som sjokkerer, er at de faktisk får lov til det.

«Fit and proper»

Det er her Premier League kommer på banen. Om noen vil selge sin klubb, må ligaen godkjenne de nye eierne via en såkalt «Fit-and-proper-person test».

Målet er å forhindre at umoralske eiere tar over fotballklubber.

Det sier seg selv at Bin Salman vil stå til stryk.

Saudi-Arabia prøvde å kjøpe Newcastle i fjor. Da hadde klubbens upopulære eier, Mike Ashley, gått med på å selge 80 prosent av aksjene til Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF). Resten skulle gå til de britiske selskapene PCP Capital Partner og Reuben Brothers, ifølge BBC.

Avtalen var verdt ca. 3,5 milliarder kroner.

Mohammed Bin Salman. Foto: Courtesy Of Saudi Royal Court / Reuters

Snart skrev politikere og organisasjoner til Premier League for å kreve at oppkjøpet ble stanset, på grunn av Saudi-Arabias brudd på en rekke menneskerettigheter.

En av de som la press på ligaen var Khashoggis kone, Hatice Cengiz.

Til slutt brukte Premier League så lang tid på å ta en avgjørelse, at PIF trakk seg. Det i seg selv var en god nyhet. Problemet var bare at ligaens grunnlag for å vente, var feil.

Økonomiske interesser

Det var nemlig ikke krigføringen og fengslingen av aktivister som fikk Premier League til å nøle.

Det som veltet avtalen, var beoutQ, en kanal som strømmet kamper fra Premier League ulovlig i Saudi-Arabia. Kanalen stjal rettighetene til beIN Sports, en kringkaster fra Qatar som hadde kjøpt TV-rettighetene for Midtøsten.

Verdens handelsorganisasjon (WTO) fastslo at Saudi-Arabias stat hadde hjulpet beoutQ. Så Premier League ville ikke si ja til en eier som påførte en så viktig partner økonomiske skader.

Premier Leagues avtale med beIN Sports er verdt 4,2 milliarder kroner.

Dette var grunnen til at ligaen satte oppkjøpet på vent.

MISNØYE MED EIEREN: Newcastle-fansen har lenge ropt på Mike Ashleys avgang. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Riktignok var det PIF, altså oljefondet, som ville kjøpe Newcastle, og ikke staten selv. Men Premier League mente at PIF var en del av staten. Det var en logisk konklusjon: Styreformannen i PIF er tross alt Mohammed bin Salman.

Så oppkjøpet kollapset. Men i går sa Saudi-Arabia plutselig at de ville tillate beIN Sports å vise kamper likevel, og at beoutQ ville slås av.

Dermed forsvant grunnlaget for at Premier League skulle stanse kjøpet. Nå er avtalen blitt offisiell.

Men hva med ligaens «Fit-and-proper-person» test?

Rike over natten

Det er her prosessen når det komiske. I fjor mente Premier League at PIF ikke kunne skilles fra staten. Men nå har PIF forsikret ligaen om at staten ikke vil ta del i driften av Newcastle.

PIF prøver altså å distansere seg fra statens gjerninger. Dette til tross for at PIF fortsatt er statens oljefond. Styreformannen i PIF er fortsatt Mohammed bin Salman.

Og Premier League har nå tatt dette for god fisk.

Kanskje går diskusjonene høyere enn ligaen. I fjor advarte Bin Salman statsminister Boris Johnson om at forholdet mellom Saudi-Arabia og Storbritannia kunne bli skadet om ikke Premier League sa ja til kjøpet.

Hva enn som ligger bak, er dette et tap for alle som bryr seg om ytringsfrihet og menneskerettigheter. Amnesty International skrev igjen til Premier League før kjøpet ble offisielt, med oppfordring om å stanse kjøpet.

Amnesty sa også, med rette, at ligaens test for eiere burde adressere brudd på menneskerettigheter, et ord som ikke en gang er nevnt i testen per dags dato.

Men nå kan Saudi-Arabia pøse penger inn i klubben, og utnytte suksessen det vil medføre. Aviser har skrevet om et overgangsbudsjett på nesten tre milliarder kroner over fem år.

Newcastle vil bli rike over natten.

Klart svar

De tre naboene i Persiabukta har nå enormt makt i fotballens verden. Emiratene eier ikke bare Manchester City, men ni andre klubber som gir dem sportslig og økonomisk innflytelse verden rundt.

Qatar skal arrangere VM neste år. Nasser Al-Khelaifi, sjefen i PSG og QSI, er blitt den mektigste personen i europeisk fotball.

Og Saudi-Arabia står bak Fifas ønske om å arrangere VM hvert andre år.

MEKTIGE VENNER: Mohammed Bin Salman, Fifa-president Gianni Infantino og Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexey Druzhinin / AFP

At fotballen blir mer politisk, vil neppe kunne reverseres. Spillets popularitet har alltid blitt utnyttet av presidenter og diktatorer. Men håpet her var at en grense ville settes, at et regime som Saudi-Arabia ville stanses ved døren.

Dette var en test på hva Premier League, verdens mest populære liga, er forberedt på å tolerere.

Svaret, om du vil kjøpe en klubb, er nå klart. Økonomiske interesser veier tungt. Krigføring? Fengsling av aktivister? Brudd på menneskerettigheter? Alt det er greit.

Fortell dem bare at statens oljefond ikke har noe med staten å gjøre.

Og sørg for at du kan betale for deg.