Med to strake tredjeplasser før PGA-mesterskapet startet, var forventningene til den norske 24-åringen store fra de fleste kanter.

Og Hovland viste både kraftfullt og iskaldt spill i den sterke vinden på den lengste banen i golfsirkuset. Allerede på andre hull, hull 11, kom den første birdien – ett slag under par. Deretter fulgte fire hull på par, før han slo til med en ny birdie.

Golfproffen, som er rangert som nummer 11 i verden, endte dagen på en foreløpig delt 1.-plass, tre slag under par. En rekke spillere er ennå ikke ferdig.

Uvanlig oppførsel

Både Tv-kommentatorene og golfentusiaster på sosiale medier lot seg stadig imponere underveis.

På det 12 hullet var han synlig fornøyd selv også. Hovland hadde fått et vanskelig utgangspunkt, og lå i rougen rett ved bunkeren, men slo seg nydelig ut på gresset.

«Sick», kunne man høre nordmannen uttale på Viaplays sending.

Han fulgte opp med noe litt uvanlig, å ta riven og rake i sanden.

– Han er helt utrolig. Jeg elsker ham, utbrøt Luke Elvy.

Detaljene som teller

Det var ikke bare nylige resultater som gjorde at Hovland ble utpekt som en av dem som kunne vinne. At banen er over 7000 meter lang (en 18-hulls er vanligvis mellom 5–6000 meter), er positivt for en som slår så langt som Hovland gjør.

Han er dessuten vant til vind fra trening både i Norge og under universitetstiden i Oklahoma. Gresstypen på Kiawah Island i Sør-Carolina er dessuten lik den han har vunnet på i PGA-touren to ganger tidligere.

– Det kan ha mye å si, men det har mest å si for selvtilliten. At man føler seg trygg på det, sier Eurosport-ekspert og golfspiller, Marius Thorp.

Han peker også på andre klare styrker hos Hovland.

– Han er veldig sterk mentalt. Og er den spilleren på touren som slår oftest tilbake med en birdie etter en bogey. Det er jo et tegn på at man klarer å legge ting bak seg veldig raskt, mener Thorp.

STERK: Det vanket svært mye ros for Viktor Hovland både underveis og etter første runde av majorturneringen. Foto: Stacy Revere / AFP

– Kommer ikke på noe større

På 11. hull viste han nettopp det, for da fulgte han umiddelbart opp et bogey-hull der han var ett slag over par, med en birdie.

– Han gjør akkurat det han bør gjøre. Det tar litt tid å bli vant til første runde i en majorturnering, og han er fortsatt så ung, men han ser mest komfortabel ut av disse tre, kommenterte ESPNs Gary Christian, og viste til mer rutinerte Lee Westwood og Xander Schauffele, som gikk sammen med Hovland.

TRIO: Viktor Hovland spilte med Lee Westwood og Xander Schauffele. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

– Han viser de eldre hvordan det skal gjøres, fleipet kommentatorduoen.

På det 17. hullet slo Hovland til med nok en birdie. En drømmestart før de tre neste rundene.

– Hvis han vinner en majorturnering … Det vil være helt, helt enormt. Hvis han skulle klare det så klarer jeg ikke komme på noe som i mine øyne er større, sier Marius Thorp.